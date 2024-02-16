林修銘：四招提高台股競爭優勢

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臺灣證券交易所董事長林修銘15日在證券期貨新春團拜中指出，為提升台股在全球股市關鍵性地位，將採取四大作法，期展現市場競爭優勢，提高台股在全球市場的關鍵地位，其中最受關注的是為提升上市公司價值，壯大市場規模，鼓勵各公司檢視自身股價淨值比（PB）；集中市場市值已達59.47兆元，市場預估最快在16日即可達到證交所目標。

日本東京證交所去年下半年針對PB低於1倍的上市公司要求改善，否則將處分下市，激勵日經指數一路創高。CMoney統計到15日止，台股1,011家上市公司中，仍有180家PB低於1倍，占所有上市公司的17.8％。

林修銘上述政策宣示受到關注，證交所補充，現階段跟日本提升價值的目標一致，但目前僅參考日本的作法，沒有強制下市的規定。

針對元月不少公司營收創歷史新高，林修銘指出，元月營收創高股多為AI及半導體股，股價是產業的先行指標，台灣AI、半導體龍頭企業在國際供應鏈扮演不可或缺的角色，營收創高與全球看好的趨勢一致。

台股龍年開紅盤，市值達到59.47兆元，接近1月11日林修銘所宣示60兆元目標。若16日台股續漲，證交所今年市值目標應可達陣。林修銘也示警，今年適逢多國大選，政策及地緣政治對全球經濟及投資挑戰加劇，資本市場作為經濟發展的先行指標，應發揮關鍵功能，提供產業及經濟發展的重要動能，讓企業持續成長，提供產業及經濟發展的重要動能。他強調，證交所聚焦龍年發展四大重點：提升公司市值、壯大市場規模；創新商品服務、推動數位轉型；強化資安防護、增進投資信心；引領淨零減碳、累積獲續動能。