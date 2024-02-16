吳東亮：今年經濟內外皆溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金龍年開工大吉，多家金融業15日舉辦新春團拜，台新金控董事長吳東亮表示，審慎樂觀看待2024年台灣經濟發展，預估「內外皆溫、和緩成長」；第一金控董事長邱月琴期許，今年以「兼顧量利風險、強化永續韌性」為經營主軸，穩健擴張業務量能。

台新金15日仁愛圓環金控總部舉行團拜，包含實體及線上，共逾千名員工參加。吳東亮強調，國內主要機構預測，今年台灣經濟成長率可望「保3」，優於去年，對今年台灣經濟發展抱持審慎樂觀態度，預估將會呈現「內外皆溫、和緩成長」態勢。

吳東亮提醒員工，在衝刺業績時，應留意可能影響世界金融市場的各項因素，如美國大選、全球地緣政治變化、各國央行降息等，更要積極掌握AI與ESG帶來的兩大新商機。

邱月琴指出，期許第一金新的一年發揮龍馬精神，讓業績再攀高峰，去年稅後純益達224.61億元，連三年創新高，年成長逾9％，其中第一銀行稅後純益215.26億元、成長近6％；其他子公司稅後純益合計17.92億元，大幅成長逾130％。

邱月琴：將強化永續韌性

邱月琴說，第一金今年將以「兼顧量利風險、強化永續韌性」為經營策略主軸，積極關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型趨勢，穩健擴展業務量能及獲利。

彰銀董事長凌忠嫄、總經理周朝崇及董事新春團拜。凌忠嫄說，去年努力經營績效亮眼，累計合併稅前盈餘達162.37億元、年增24.41％，已連四年超過20％成長。去年除核心業務穩定成長表現亮眼外，持續推動各項永續金融商品與服務，落實ESG融入營運策略與企業文化。展望今年，將落實員工權益、多元平等、人才培育及社會關懷融入經營方針，強化企業韌性與永續發展。