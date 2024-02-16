ASIC、IP四大金剛 大摩喊漲

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台股開紅盤氣勢如虹，除最大權值股台積電領銜衝鋒，特殊應用晶片（ASIC）／矽智財（IP）族群漲勢整齊，摩根士丹利證券一口氣調升四大金剛世芯-KY、M31、智原、晶心科股價預期，其中，股王世芯-KY股價預期飆上4,880元，躍居外資圈最高。

摩根士丹利證券指出，AI半導體不僅市場規模將會更大，也會更多樣化，除了大股本的指標股台積電與聯發科，ASIC／IP族群中不乏具備優良商業模式的好標的，本次一口氣將世芯-KY、M31、智原、晶心科推測合理股價調升至4,880元、2,200元、480元、608元。

激發市場追價欲望

大摩的正向論調成功激發市場追價欲望，股王世芯-KY終場大漲7.92％收4,430元，繼兔年封關日後，連續締造歷史新天價，與權值王台積電相互唱和，營造股王、權王攜手創高榮景。同時，晶心科攻上漲停板，智原、M31亦同步大漲8.85％與6.43％，大摩新春拉升ASIC／IP四大指標股觀點，市場賞足面子。

世芯-KY自2023年初啟動漲勢，股價扶搖直上，幾乎讓研究機構目標價得不斷追著股價上調。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場迫切想知道世芯-KY能夠變成多大規模的企業，根據大摩情境分析的樂觀情況，若全球AI資本支出在2030年達3,000億美元，屆時世芯-KY營收便可望達到百億美元，儘管世芯-KY漲勢凌厲，但從此角度看，足以解釋為何重新評價行情（re-rating）將進一步延續。

外資估算，世芯-KY的2023年每股稅後純益（EPS）為44.15元，2024年將幾乎翻倍、至82.37元，2025年再跳高到126.02元。

不僅摩根士丹利看好智原前景，金控旗下投顧對智原股價預期更高達600元，並指出，智原在先進製程相關設計案取得優異進展，基於智原在產業鏈中的獨特地位，多數design wins來自大陸市場，更重要的是，這些專案的企業都亟欲進入量產階段，預期2025年起將產生貢獻。

法人指出，智原營運2024年起進入爆發期，營收、淨利年增率高達20.5％與59.4％，2025年則將繼續大增26.5％與27.7％。