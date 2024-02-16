宏碁當A咖 軟硬全面跟上

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隨PC產業回歸正常季節性市況，宏碁至今年1月為止、已連七個月維持年成長步調，宏碁董事長暨執行長陳俊聖15日指出，今年將「穩行高處」、持續維持年增表現，同時緊抓產業重要主題-AI，從應用／軟體、雲端、Edge到PC、伺服器等硬體，全面跟上。

資本市場關注AI議題走勢，陳俊聖直言，把基本面做好、持續改善體質，是宏碁著力的重心。而今年對宏碁PC核心事業及集團新事業來說，AI PC和生成式AI是營運重點，尤其在非PC及顯示器業務營收比重於1月突破39％、再創內部新高之際，核心事業也要盡快跟上，期望今年宏碁整體業績能穩行於高處。

對於這一波AI趨勢帶動的產業發展後市，陳俊聖樂觀以對，更看好在AI的發展過程下，將有愈來愈多的應用、不論是醫學、公部門還是金融、各產業等多元領域逐步落地，也將推動從雲端、資料中心、到Edge端、AI PC等雲到地端都發展起來，亦為身處其中的宏碁帶來後續動能。

在英特爾新一代加入NPU（神經網路處理位元）的Core Ultra系列處理器平台推出下，宏碁旗下AI-ready的首波PC新品也自去年底起陸續發布。宏碁營運長高樹國直言，這波AI讓使用者感受到不同的使用模式，也逐漸發現其威力所在，接下來會有更多人使用是可預期的，AI PC出貨量和滲透率也將會持續向上拉升。

他並強調，由AI帶動的PC使用模式改變和需求增長之際，宏碁也將與英特爾等晶片大廠、及微軟和其它新的合作夥伴，針對AI PC有各種不同程度的推廙，同時在這一波波的攻勢中，宏碁也不會缺席。

宏碁在AI「軟實力」的部分，集團旗下聚焦企業級生成式AI應用的宏碁資訊，繼去年在政府單位及金融產業為客戶落地相關應用服務後，宏碁資訊總經理周幸蓉表示，今年上半年還將有新爭取的專案可落地。在看好生成式AI應用發展帶來的商機下，她指出，宏碁資訊也將鎖定客服、營運流程及內部程式的持續優化。