開放架構需求加速 晶心科 1月營收同期最旺

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RISC-V IP公司晶心科去年底營運出現回溫曙光，今年首月營收繳出歷年同期最旺佳績，迎來強勁開局。晶心科指出，去年共計推出6個CPU Core，有利於未來營收貢獻增加，今年第三、四季也會推出新產品，其中包含針對高運算及高安全需求之D45-SE。市場開始關注精簡指令及架構，開放式架構較安謀（Arm）設計具備彈性，將與Arm形成強烈競爭。

晶心科1月合併營收為0.76億元，月減58.8％、年增22％，為歷史最佳元月營收表現，公司強調，今年度權利金營收占比有望恢復至營收占比2成，隨著庫存去化告終，營收成長速度將急起直追。晶心科表示，相較過往每年兩個新產品的推出，去年投注研發資源後，總共推出6個CPU Core產品，今年將陸續貢獻營收，招募計畫將暫告段落，費用將維持，有利於成本結結構改善。

AnDLA I350為晶心科推出之AI加速器，公司指出，算力自10 TOPS～100TOPS都有相對應產品，產品線齊全；此外，去年底發表的AX65旗艦級產品，相對於ARM的A72～78，目前已搶下歐洲、中國客戶合約，簽約金達200萬美元以上，目前還有幾家在洽談當中。

目前包括蘋果（Apple）以及其他CSP業者都在研究RISC-V，晶心科認為，開放架構更具備靈活性，需求正在加速之中。為避免Arm坐地起價或搶生意，晶片公司就有開發RISC-V的推力在。

然而，RISC-V仍存在生態壁壘，以Arm為例，採用Arm架構的晶片越多，圍繞在Arm架構的軟體開發者和用戶就越多，反過來新的晶片公司和開發者也就更傾向Arm架構，形成雙邊規模效應。

不過目前晶心科已取得不錯的進展，並手握Mete MTIA自研晶片訂單，提供共計128個Andes CPU Core，另外瑞薩電子亦成為公司客戶之一。晶心科認為，未來車用也將帶動營收快速成長，今年下半年將分別推出D45-SE、D23-SE等新產品，除豐富公司產品組合，也提供客戶高運算、Low-Power選擇。