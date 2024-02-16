橋水大加碼！輝達市值躍全美第三

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大環境動盪不影響對沖基金對科技股後市的樂觀看法，紛紛在去年底加碼買進「美股七雄」（Magnificent Seven），尤其是輝達股票。對沖基金橋水（Bridgewater）在去年第四季對輝達增持近4倍，Rokos Capital也加碼買進輝達股票。

輝達也沒讓對沖基金失望，繼13日日市值超車亞馬遜之後，14日收盤價上漲2％至739美元，使公司市值衝上1.83兆美元，超越谷歌母公司Alphabet的1.82兆美元，躍升全美第三大市值公司。

15日早盤股價在平盤附近遊走，與第四大市值的Alphabet持續保持距離。

根據投資機構提交美國政府的13-f季度報告，去年第四季橋水對輝達持股足足增加458％。截至去年底為止，橋水對輝達持股總數達到26.9萬股，持股總價約1.3億美元。

除了輝達之外，橋水也在去年第四季增持50萬股Alphabet股票，使持股總數達到200萬股，持股總價約2.9億美元。同一期間，橋水也將Meta持股總數增至66.6萬股，並增持1,109股蘋果股票。相較之下，橋水將微軟持股總數維持在19.8萬股不變。

橋水在加碼投資科技股之餘，也看好製藥業新藥的獲利前景，在去年第四季增持25.6萬股禮來藥廠（Eli Lilly）股票，如今對禮來持股總數達到31.8萬股。

美股七雄在去年股價飆漲，帶動美股三大指數創新高，讓機構投資者更加看好科技股今年走勢。13-f報告指出去年第四季美國機構投資者一共買進1,480萬股亞馬遜股票，總計加碼216億美元，創下對沖基金對單一個股的最大加碼幅度。

截至去年底為止，美國科技股占對沖基金持股總額的比重已達25％。美國835家對沖基金對科技股的持股總價合計6,772.3億美元。

今年以來Alphabet股價上漲4％，Meta上漲33％，輝達漲幅更達47％，證明對沖基金的眼光無誤，尤其輝達更成為AI浪潮的最大受惠者，公司市值不斷飆高，如今市值僅次於微軟及蘋果。