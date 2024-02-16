股神想換手？波克夏砍蘋果持股

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股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）去年第四季將蘋果持股減碼1％，但仍是波克夏第一大持股，占投資組合比重超過50％。

根據波克夏呈交美國證交會（SEC）的13F文件顯示，上季出售1,000萬股蘋果股票，相當於1％的蘋果持股，目前握有9.05億股蘋果股票，價值約1,660億美元，占波克夏股票投資組合比重達50.19％。

蘋果股價自2018年底來飆漲367％，標普500指數同期翻升一倍。然而近幾個月蘋果股價表現與其他科技巨頭相形失色，或許是波克夏減碼蘋果的理由。今年截至14日收盤，蘋果股價累跌4.35％。

蘋果今年稍早被微軟擠下，痛失美國市值最高企業頭銜。蘋果還面臨一連串挑戰，包括應用程式商店App Store政策遭受主管機關審查，在大陸銷售萎縮，成長前景引發市場憂慮，多位分析師因此下調蘋果目標價。

波克夏股東Check資本管理公司投資長恰克（Steven Check）表示，他將密切注意波克夏是否會繼續減持蘋果。「上季似乎只是小幅減碼，波克夏可能會繼續減持蘋果」。

除了蘋果之外，波克夏上季將派拉蒙（Paramount）持股削減三分之一，降至6,300萬股，並持續大砍惠普（HP）部位，減碼8,000萬股後，手中部位剩下2,300萬股。

波克夏上季增持雪佛龍（Chevron）與西方石油（Occidental Petroleum）股票。該季買進1,600萬股雪佛龍，總持股增加至1.26億股，價值約190億美元。

雪佛龍為波克夏第五大持股，第二至第四大分別為美國銀行（BoA）、美國運通和可口可樂。

波克夏獲證交會批准可暫時不公布一檔或多檔持股變化，該公司將於24日公布年報和年度股東信，屆時將揭露更多投資與業務資訊。