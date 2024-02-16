金控元月龍騰 獲利翻倍賺

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金控1月自結獲利

金控金龍年報喜，元月獲利翻倍賺。14家上市金控已全數公告1月自結獲利，在壽險子公司回神、銀行穩穩前行及證券子公司獲利躍升下，14家合計稅後淨利539.15億元，較去年同期的234.84億元，年增率達129.58％，其中有五家金控元月獲利年成長逾1到4倍。

金控元月獲利王依舊由富邦金控蟬聯，稅後淨利140.7億元、每股稅後獲利（EPS）達1.08元，都是金控第一；第二名是國泰金控的94.1億元及EPS為0.65元；中信金控以88.06億元、EPS為0.45元緊追在後。

若看獲利年增率，元月成長最大是國泰金的443.93％，開發金以343.76％居次，中信金成長250.7％排名第三名，元大金也有203.65％，富邦金則為131.41％，獲利年增都翻倍。15日公布的新光金單月雖虧損22.49億元，但較去年同期虧38.5億元，損失縮小。

元月金控各子公司獲利，仍是以13家子銀行合計稅後獲利近303億元，貢獻金控獲利逾56％，為最大主力，年增近21％，在升息環境下穩健前行，主要受益於股債投資收益、財管手續費成長等，中信銀、國泰世華銀、兆豐銀及台北富邦銀單月稅後都賺逾30億元，居前四強。

壽險則因元月新台幣貶值、台股回升，獲利明顯比去年1月好，九家壽險子公司，僅新光人壽單月虧損，合計稅後獲利近173億元，獲利貢獻占率32％，明顯較去年同期虧69億元，「回神」許多，重回開門紅，富邦人壽賺90.8億元最多，其次是國泰人壽與台灣人壽都賺逾40億元。

台股元月行情佳，帶動13家證券子公司元月稅後亦賺51.2億元，同比年增逾90％，如元大證、凱基證稅後分別獲利13.66億元與11.55億元，分居前二名，證券子公司獲利貢獻度近9.5％。

2月是農曆春節加上228假期，工作天數較短，但台股金龍年開紅盤創新高，金控2月獲利亦有望續旺，只要新台幣匯率不急升、獨強，金控前2月獲利仍有望維持倍增速度。