壽險重見開門紅 1月賺220億

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新台幣貶值、台股維持高檔，兩因素助攻六大壽險元月有五家獲利，合計稅後獲利逾220億元，較去年1月稅後虧損78億元截然不同，重見每年的獲利「開門紅」。

元月新台幣兌美元貶值近5.7角，六大壽險若國外投資完全不避險，將有1,900億元左右的兌換利益，因台美利差大，避險成本仍在4％左右，在避險與增提外匯準備金後，六家公司淨匯兌成本逾200億元。

但因台股行情仍居高檔，如台積電及AI相關高價股都「有利可圖」，六大公司元月實現近400億元資本利得，穩住開門紅，僅新光人壽單月稅後虧損30.8億元，其他五家都獲利。

富邦人壽元月稅後賺90.8億元，拿下首勝，其次是南山人壽稅後淨利55.45億元，國泰人壽以47.2億元暫居第三，台灣人壽則以41.67億元緊追在後，凱基人壽（原中國人壽）亦有獲利15.8億元。

台股從2022年底的1萬4千點，到今年初仍在1萬7,890點左右，壽險公司手中不少科技股都有增值利益可實現，元月亦賣掉不少，先「落袋為安」，支應龐大的匯兌及經營成本，2月台股衝上萬八，壽險公司仍有股票獲利可期，但因債券殖利率反彈，手中債券及債券基金價格繼續下跌。

1月新台幣貶值1.8％，壽險公司出現匯兌利益，六大壽險單月增提127億元外匯準備金，亦是元月獲利負擔，提存後，仍以國壽有223億元外匯準備金最多，其次是富壽的125億元，新壽、南山壽及凱基壽有逾百億元規模，但各家都已不在提存上限，因此每月都需增提外匯準備金。

去年一直居高檔的避險成本，1月稍微下降，但仍要等美國降息，成本才能真正降下來。壽險業者表示，傳統避險CS成本已不像去年10月高達4.4％，1月下降到3.9％，但傳統避險NDF成本仍偏高，去年底還有6％～7％，去年最後兩個月新台幣急升，壽險公司緊急拉高避險比重，1月新台幣貶幅小，一籃子貨幣表現相對弱，因此傳統避險成本較12月佳，但一籃子貨幣抵銷後，避險成本下降還不明顯。