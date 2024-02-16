國銀六核心產業放款增幅 腰斬

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六大核心放款餘額變化

國銀對六大核心戰略產業放款餘額衝破7兆元，但增速明顯放緩。金管會15日公布，2023年底國銀在六大核心戰略產業放款餘額已達7兆2,348億元，全年放款增加4,403億元，對金管會訂的3,000億元目標，達成147％，但若與2022年4到12月同類放款增8,750億元相比，增幅近腰斬。

銀行局副局長林志吉分析，主要是三因素造成，即疫情紓困的資金需求減少、去年企業忙於去庫存、及中美對抗等，造成企業資金需求放緩，今年此項放款目標也會考量國際經濟情勢變化調整，預計第一季目標出爐。

林志吉指出，配合行政院在2021年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」及產業發展需求，金管會在2022年推出獎勵國銀辦理六大核心戰略產業放款方案，第一期是2022年4月到12月，成長目標2,500億元；去年為第二期，目標3,000億元，去年12月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額達7兆2,348億元，達成率為147％，較2022年3月底實施方案時大增1兆3,154億元。

2023年放款雖達標，但增速較2022年減緩許多，林志吉指出，2020年至2022年企業受新冠肺炎疫情影響，資金需求大，政府推出各項紓困方案，如2022年中小企業放款單年亦增八、九千億元，但2023年疫情紓困效應減緩、恢復正常，加上去年企業去庫存、中美對抗影響市場。

六大核心戰略產業方案推廣21個月以來，放款金額成長前三大產業為民生及戰備，增8,782億元；綠電再生能源，新增6,683億元；資訊與數位產業，新增3,640億元。

至於放款成長率前三大為民生及戰備，成長32.32％；綠電及再生能源成長32.77％，及成長17.04％的資訊及數位產業。

放款餘額前五大銀行清一色為公股行庫，即台銀7,711.8億元、合庫銀6,550.4億元、華銀5,967.6億元、第一5,540.3億元、兆豐銀5,429.2億元，放款前十大有八家公股行庫。林志吉說明，前十大中有二家民營銀行，即玉山銀4,029多億元、富邦3,091億元。