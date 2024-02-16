去年刷卡首度飆破4兆 史上新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近十年國人刷卡狀況

國人信用卡每月刷破3,000億將成常態。金管會15日公布，去年國人信用卡全年共刷近4.19兆元，創史上新高，首度突破4兆元大關，年成長近2成，金管會表示，去年旅行、交通支出比以往高，主要是疫情後旅遊復甦，今年將會恢復正常，盼刷卡動能持續，今年持續破4兆元。

銀行局15日公布去年簽帳金額4兆1,857億，創新高，比起2022年的3兆4,902億元，年增6,958億元或19.9％。銀行局副局長林志吉表示，現在每個月簽帳金額都逐漸墊高，過去單月簽帳金額達到2,500億元就算很高，但去年只有兩個月刷卡量低於3,000億元，顯示國人用信用卡延遲給付、累積用卡優惠與紅利，已習慣使用信用卡作為支付工具，加上民眾繳稅也習慣使用信用卡，帶動去年刷卡金額達4兆元。

今年能否延續動能？林志吉認為，去年應算有臨時性因素，因為新冠肺炎疫後國境解封，旅行支出、交通支出都比往年來得高，今年是否還會有一樣的因素，還不敢斷定，只能說今年是恢復正常。

去年12月簽帳金額3,457億元，較11月的3,667億元減少210億元，且去年8月～11月單月刷卡量年增率都呈雙位數成長，12月降到3.6％。林志吉說明，去年每一個月簽帳金額都是年成長，12月雖年增率有下滑，但單月還是有3,400億元，2022年12月是疫情剛緩解沒多久、消費較高，更是當年度第二高的月份，有基期高的因素，去年12月疫情已淡化許多。

林志吉分析，12月簽帳金額月減210億元，主要因11月有百貨周年慶、雙11電商檔期，12月恢復正常，五家大發卡銀行電商與百貨消費都較11月減少，包含北富銀、台新、國泰世華、中信、星展等；另有銀行則是因保費遞延入帳，像國泰世華銀因保費延後減少10幾億元。