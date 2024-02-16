財部三優先稅改案出爐

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立法院20日將開議，財政部已盤點本會期三大優先法案，包括所得稅法、營業稅法和海關進口稅則修正案。其中，所得稅法將扣繳義務人由企業負責人變更為營利事業本身，未來若企業短、漏報，董事長將不必再獨力承擔罰金。

依所得稅法第110條，納稅義務人若短、漏報應申報課稅的所得額，除被補稅，另會被加罰所漏稅額1倍至3倍不等的罰鍰。曾有企業漏報，其董事長（負責人）被連補帶罰1.5億元的天價罰金。

不少企業抗議，認為自然人為企業所得稅扣繳義務人，承擔責任過大。財政部表示，為優化制度，修正扣繳義務人範圍，由負責人等自然人，改為給付所得的營利事業、機關、團體等組織。

此外，回應日本商會長期要求，財政部亦修所得稅法，比照居民，增訂非居住者扣繳稅款的繳納、申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日得延長五日。

營業稅法修正部分，財政部表示，將增訂營業人如未依限、或未據實存證電子發票及相關必要資訊，得按次處罰1,500元至1.5萬元。

財政部說明，電子發票除涉及廠商進、銷項憑證勾稽，也有助目的事業主管機關食品安全溯源追蹤及物價稽查；目前電子發票張數已占統一發票約9成，雲端發票占B2C電子發票張數比率約6成，影響甚廣，具修法急迫性。

海關進口稅則修正則是為履行台灣、馬紹爾經濟合作協定的關稅減讓承諾，符合WTO相關規範及配合行政院組織改造，將對原產自馬紹爾的農業及工業產品共3,043項關稅稅率修正至免稅。