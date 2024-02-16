新車齊發 上市車廠元月賣到翻

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2024年開年傳產業營運報佳音，正值農曆年前傳統旺季的汽車業、航空業，以及得益於紅海危機催升運價的海運業，1月營收均繳出不俗的成績單。

挾新車熱銷超強氣勢，六大上市車廠元月營收聯袂飆高音！除全數呈現雙位數成長，三陽、和泰車、汎德永業單月營收更分別以64.19億、271.46億元、63.44億元，改寫史上單月新高。

雖2月受農曆春節影響，新車市場將承壓，不過多數車廠認為，1月表現優於預期，即使2月新車領牌將縮水至約2.4萬輛，但第一季整體表現仍將大幅優於去年同期。

和泰車1月營收首破270億元，年增47.98％，公司說明，較去年同期增加多達71.88億元，主因去年1月仍受晶片短缺所苦，改善後LEXUS配車增加，今年1月NX、RX、LM等重點車型到車豐沛，成為營收貢獻主力。此外，轉投資的和潤、和運及和通營收合計亦增加逾15億元，本業業外皆美。

和泰車將於16日發布2024年車市展望，備受市場矚目，15日公司舉行開工團拜，董事長黃南光重申今年業績將繼續戰高，而隨1月奪得好彩頭，總經理蘇純興亦信心滿滿表示「今年一定會很旺！」

汎德永業受惠BMW、保時捷雙品牌新車大量到港交車，推升單月營收首度站上60億元。

汎德永業分析，台灣電動車正快速增長，BMW除在1月有三款車搶占銷售榜前三名，去年底甫發表的i5純電車款也開始交車，將持續帶動整體營運動能向上，按目前收單狀況研判，樂觀電動車成長動能。

保時捷方面，汎德永業指出，全新純電Macan與全新Taycan全球發表在即，新車登台銷售後，也將對公司業績與搶攻國內電動車市場有更全面性的助益。

三陽1月營收64.19億元，同樣改寫去年5月締造的60.16億元歷史紀錄。

三陽分析，元月自有SYM品牌機車及HYUNDAI（現代）汽車銷售皆相當亮眼，推升單月營收，內部設定今年汽機車兩事業體市占率皆要有明顯提升。

中華受惠MG品牌車1月銷售衝上2,278輛新高貢獻，單月營收也重回47.61億元高水準，創近六年單月新高，年增幅更居上市車廠之冠。

裕日車則在新車銷售逐步增穩下，元月營收也回升至33.26億元，為近兩年單月新高。