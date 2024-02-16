客運更熱 航空業營運創高

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航空公司2024年1月營收

百億客運營收帶頭衝，激勵長榮航空、中華航空今年1月合併營收雙創同期新高。長榮航1月合併營收176.31億元、年增16.16％，客運營收貢獻124.6億元、年增22.33％；華航1月營收159.23億元、年增6.31％，客運收入貢獻107.96億元、年增20.81％。華航預期，今年客運熱度將更顯著。

星宇航空、台灣虎航搶客也不手軟，1月營收均續創單月新高。星宇1月營收24.81億元、年增62.91％，其中客運營收22.24億元、年增59％；虎航1月營收12.9億元、年增42.89％。

1、2月為寒假、農曆春節旅遊旺季，國籍航空持續增班衝業績，又以大戰日本天空最受矚目。

長榮航看好日本賞櫻旺季，3月起陸續增開桃園-松山每周2班、高雄-福岡增為每周7班；華航預計2月27日桃園飛熊本增為每周五班，3月底桃園飛福岡增至每周19班；星宇繼台北-函館航線2月1日首航，3月底即將開航台中-高松包機。

華航預期，今年客運熱度將更顯著。在東北亞每周將提供190班服務、東南亞提供165班服務，包括跟著台積飛的熊本等航線，整體航班運能約恢復至疫前八成，目前第一季訂位量較去年同期增加逾八成。

另外，星宇規劃引進第五架A350-900，3月將投入營運，台北-舊金山航線增為每日1班，屆時機隊航機規模達22架，運力提升近1成。

長榮航1月客運營收年增22.33％，主要受惠拉斯維加斯電子展及歐美耶誕節後返程，長程線載客率近9成，票價維持高檔。適逢寒假開始，日韓等短程線價量齊揚，東北亞平均載客率近9成，東南亞旅遊航點峴港及曼谷、清邁的載客率皆逾9成。

華航1月客運收入再度站上百億元，旅客喜愛的東北亞航線為客收拉升主力，平均載客率逾8成，札幌、首爾等熱門航點載客率更達9成。

另外在貨運方面，市場進入淡季、運價下跌，華航1月貨運營收40.34億元、月減22.05％，長榮航1月貨運營收33.85億元、月減19.66％，星宇1月貨運營收1.45億元、年增69％。