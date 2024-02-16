紅海漲潮 貨櫃3雄業績揚帆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紅海危機碰上年前出貨，一舉拉漲運價，帶動貨櫃海運三雄1月合併營收皆出現兩位數月增，創近一年來單月高點。尤其歐美長程線運價漲幅高，反映在長榮、陽明1月營收年、月雙增，月增分別達19.96％、31.47％，年增也有8％、10％；近洋線占比高的萬海月增10.73％、但年減2.56％。

目前紅海危機延燒，法人稱，船隻繞行好望角，拉長航程、供需錯配、支撐運價，預估長榮、陽明1月甚或第一季有「盈」面，後續仍須觀察3月中大陸工廠復工狀況，運力過剩仍是海運業最大挑戰。

長榮1月合併營收283.52億元，月增19.96％、年增8.04％，陽明1月合併營收139.97億元，月增31.47％、年增10.06％，兩家公司均是自2022年8月以來，再度繳出年、月雙增的成績；萬海1月合併營收92.52億元，月增10.73％、年減2.56％，是自去年1月以來單月營收再度站上90億元大關。

展望後市，陽明表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新預測，今年全球經濟將溫和成長，預期歐、美通膨持續降溫，可望帶來降息；然而，國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣及中國經濟放緩等三大因素影響，壓抑全球貿易，經貿前景充滿不確定性，仍需審慎應對。

受春節假期及節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數呈現波動，9日報價下跌2.32％至2,166.31點，是紅海危機爆發以來歐美四大航線首度連袂下跌；同時紅海攻擊事件、以哈衝突等地緣衝突政治風險仍持續，影響國際航線營運及船期準點率。

萬海表示，後續將觀察元宵節過後的工廠復工狀況，再進行檢視各航線效益並及時調整，以維持競爭優勢。

影響運價還有一個關鍵，是運力供給過剩的挑戰，據Alphaliner最新預測，今年供給成長9.8％、需求成長3％，明年供給成長5.1％、需求成長2.5％。

值得注意的是，貨櫃三雄預計3月15日前發布去年財報，長榮5月28日召開股東會，融券回補日3月22日，股東會前40日公告去年盈餘分配案。法人估長榮去年EPS達16.49元，紅海危機仍無解，供需錯配支撐運價，但今年無處分利益等貢獻，EPS估約10.3元。