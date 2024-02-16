經部補助 世界先進加速拚充電樁

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科技大廠紛紛瞄準電動車市場。經濟部15日表示，將助攻世界先進的GaN on QST元件與製程技術開發計畫，以4.26億元研發電動車車載充電器、充電樁等高壓高功率系統的元件，預計於三年內完成開發進入量產。

經濟部透過A+企業創新研發淬鍊計畫（簡稱A+淬鍊計畫）鼓勵企業投入研發在台灣具領先地位的技術項目，去年通過包括台灣生物醫藥製造（TBMC）、旺宏電子、艾司摩爾（ASML）等公司所申請的多起矚目研發計畫，持續提升國內在先進科技領域的技術實力。

經濟部表示，今年度第一次A+淬鍊計畫決審會議通過四件計畫申請案件，其中世界先進「高功率暨高效能GaN on QST元件與製程技術開發計畫」成為最大亮點。

世界先進規劃發展全球首例化合物半導體氮化鎵磊晶於八吋QST基板，以及1200V高效能氮化鎵功率元件製程技術，充分利用GaN-on-QST八吋基板熱匹配特性，預期提升元件耐壓至1200V以上，開發後將可提供更優越的電動車車載充電器、充電樁等高壓高功率系統的元件選擇，結合效能和成本優勢，未來將投入車用及工業應用市場。

研究機構Yole預估，2028年氮化鎵（GaN）整體市場需求將超過20億美元。技術司指出，這項計畫總經費為4.26億元（含補助1.5億元、自籌2.76億元），預計於2024年啟動，在三年內進入量產，同時整合國內上下游產業，建立完整自主生態供應鏈，預估衍生投資所帶來效益可帶動上下游產業整體潛在就業機會，並以每年超過10％的比例持續成長。

技術司表示，世界先進這次的布局將強化台灣在化合物半導體領域的自主開發實力，極大化氮化鎵於電動車、數據中心電源系統、再生能源儲能系統等市場的市占率，進而在全球的電動車市場競爭中獲得戰略優勢地位。

這次A+淬鍊計畫決審會通過的補助計畫，還包括康淳科技的高離子關鍵材料技術開發計畫、福記冷凍食品的蛋原料開發計畫、及安宏生醫的雄激素受體前導化合物計畫。