嗑電網大單 機電四雄一月大補

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機電四雄士電、中興電、亞力、華城受益台電強韌電網計畫釋單，在手訂單均逾百億元，訂單能見度看到2026年以後，市場樂觀今年營收獲利可望續創高，四家機電廠1月接單均有斬獲，1月合併營收全面改寫同期新高。

機電四雄去年業績大幅成長，除來自台電強韌電網計畫持續釋單挹注外，美國總統拜登上台後，推動基礎建設，美國各州電力公司積極建置太陽能光電廠，遞件申請更新電力設備，可獲10％補助款，促使美國許多電力公司直接來台採購變壓器等重電設備，加上四家機電大廠近年也參與太陽能光電案場統包工程，目前大型重電變壓器交期普遍至少一年半，小型變壓器要一年，產能均處於滿載狀態。

中興電接獲台電161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）設備訂單，加上統包工程部分，加計今年初接獲離岸風電升壓站統包工程訂單近48億元，市場預估在手訂單近400億元，訂單能見度看到2027年，部份長單能見度甚至看到2030年。

中興電1月合併營收19.43億元、年增9.4％，創同期新高。中興電表示，今年有信心至少拿下台電300億元訂單。

亞力今年初接獲台電、台鐵花東雙軌工程及公共工程等訂單，1月訂單逾30億元，推升1月合併營收達6.47億元，年成長22.87％。

華城1月合併營收6.75億元、年增266.59％，創同期新高。華城表示，除台電強韌電網計畫釋單挹注，陸續接獲美國各州電力公司採購大型電力變壓器及小型配電變壓器訂單，今年外銷營占比可望從去年的36％提高至40％，並已開始預接2026年訂單。

士電重電事業訂單爆滿，1月合併營收39.08億元、年增23.72％，創同期新高。士電樂觀今年重電事業有機會兩位數成長。