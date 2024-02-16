瞄準能源商機有成 東元躋進世界盃

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東元緊抓能源轉型商機，三大事業群成為核心支柱，綠能方案比重逐年上升，空調暨智慧生活事業群更鎖定客製化AI智慧節能系統、商用空調AI系統解決方案等，過去三年東元營收與淨利成長率已比肩西門子、ABB、WEG、NIDEC等國際大廠，進入全球第一梯隊。

東元年朝電氣化、新能源的策略轉型成功，雖然兩岸市場因疫情與中美貿易戰而嚴重衰退，不過受惠於北美與歐洲能源轉型需求的快速成長，營運重捨成長動能，去年營收594.3億元，過去三年營收複合年成長率達9.1％，今年1月營收49.1億元、年增8.5％，再創近年同期新高。

東元總經理范炘指出，東元三大事業群中，機電系統事業群2022年開始受惠北美電氣化浪潮，營收超過10％的年成長，更是主要獲利與現金流來源；智慧能源事業群受惠於台灣新能源建設，成為營收成長最快的事業群；智慧生活事業群在疫情期間更成為東元營收與獲利的重要支柱。

值得注意的是，東元三大事業群中來自綠能方案比重也逐年上升，既增加獲利，也協助客戶達成淨零目標。以機電系統來說，高效節能馬達銷售占比提升至八成，IE5，變頻器、電動車動力系統、整廠節能等漸成為成長與獲利旳主要來源；智慧能源事業群營收有三成來自綠色工程，目前在手訂單263億元中，屬於綠色工程營收超過55％。

在智慧生活事業群方面，節能家電營收比重已占近7成，空用空調更成為近年成長的主力綠能商品。

在AI浪潮下，也積極發展客製化AI智慧節能系統、商用空調AI系統解決方案、AI超低溫急速冷凍冷藏、無風感沉浸式空調等，擴大競爭利基，在東元整體營收及獲利占比上也分別提升至27％、4％。