陸市解封 食品廠元月強強滾

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主力食品廠元月營收

統一集團為首的食品類股受惠大陸市場解封、春節前採購旺季以及今年春節落點差異帶動下，元月營收幾近全數揚升，其中統一更在食品本業、轉投資統一中控、統一超、統一實等表現亮眼，與家樂福加入挹注下，寫下歷史新高紀錄。

統一1月合併營收586.67億元、年增27.77％，除得益於食品本業春節前強勁拉貨潮外，轉投資統一中控、統一超、統一實等1月業績亮眼，其中統一實1月營收33.96億元、年增50.02％，主要是春節前需求增，加上去年同期春節假期工作天數較少所致。

統一去年合併營收達5,809.91億元再創新高，年增10.34％；今年開年更是火力全開，除新加入的家樂福，並以亞洲流通大平台為前提，規劃吃下熊津食品全數股權，以全資子公司壯大平台版圖，更投資Yahoo台灣電子商務業務等，加上全台五大百億物流園區陸續在三年內啟動，朝全年營收7,000億元目標邁進。

烘焙食品廠南僑受惠泰國南僑、大陸等新產能挹注，1月營收20.62億元、年增25.34％，創同期新高、史上第三高。南僑指出，延續去年業績成長力度，今年1月春節前兩岸油脂、烘焙事業拉貨強勁，加上泰國新產能挹注，餐飲事業點水樓業績爆發，去年同期基期相對較低等帶動下，1月營收寫下同期新高紀錄。

烘焙業德麥則因農曆春節落點差異所致，1月包括台灣、大陸、馬來西亞、香港等四大市場工作天數皆較多，整體年增長逾6成，其中大陸成長235.51％，台灣成長26.63％。

肉品雙雄大成、卜蜂亦受惠春節需求增，1月營收年增3％～5％，其中大成合併營收94.74億元、卜蜂25.05億元，均創同期次高。