開門紅 超商雙雄締史上最旺1月

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受惠2024跨年元旦連假與春節年菜、福袋預購等帶動，超商雙雄－統一超商、全家元月營收開紅盤，均創同期新高，其中統一超營收達278.93億元、年增4.81％，更攀上歷史單月次高紀錄。

統一超指出，除台灣7-ELEVEN掌握元旦跨年連假業績帶動，轉投資菲律賓7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN門市截至今年1月底店數6,890家，去年同期店數6,683家，一年來淨店數逾200家，在掌握元旦連假、年貨採買、龍年肖像、宮廟祈福、草莓季、總統大選、寒流來襲等節慶節令消費需求，持續開發話題商品，更串連OPENPOINT生態圈及線上線下銷售渠道，服務會員數已突破1,700萬，在持續以跨通路、跨產業等多元做法，提升會員活躍度，衝高會員單月消費金額且較去年同期成長超過1成，創下歷史同期新高紀錄。

而鮮食業務亦是核心，從節慶話題、低溫暖食補給、擴大烘焙結構，包括烘焙強化歐式麵包經營、開發草莓季糕點，帶動業績成長1～2成，多元節慶商品則持續帶動相關類別業績成長1～5成。展望2月值農曆春節假期、開工、開學、補班、元宵節、情人節與228假期等節慶，看好營收動能續成長。

全家1月合併營收達83.4億元，較去年同期小幅成長1.96％，主要是天候助攻，泛鮮食成長，加上春節福袋與年菜預購等帶動。全家指出，去年農曆春節落於1月，基期較高，今年1月營運受惠於泛鮮食成長，及春節年前氛圍應景商品如福袋、禮盒、年菜等買氣提前發酵，因此整體業績仍較去年同期成長。

展望2月，全家表示，時值農曆春節與連假，全台天氣回暖，景點、幹道、車站商圈店舖走春人潮湧現，帶動泛鮮食及冷藏飲料等品類銷售年增1～2成，加上開學開工等促銷活動，皆有望助攻業績向上。