年後大缺工 企業廣發英雄帖

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企業主動邀約效力者年齡層占比

年後的就業市場急缺工，根據104人力銀行統計，逾百萬職缺等待補足的狀況已成常態。為應對缺工，愈來愈多企業化被動為主動，邀約人才面試入職，包括住宿餐飲、批發零售等行業正積極朝30歲以下年輕人遞出就業橄欖枝。

104人力銀行表示，目前百萬缺工已是就業市場常態，如平台2月線上就有101.3萬個工作機會，企業為補足年後用工缺口，較以往更加積極主動邀約求職者，近6成被邀約者屬於30歲以下年輕族群，超過85％被邀約者年齡位於20～39歲區間。

當前業者積極向求職者招手的就業市場結構給予年輕人更多機會，104人力銀行指出，從產業別來看，向30歲以下求職者遞出邀約橄欖枝最普遍的是住宿與餐飲服務行業占27％，其次為占比16％的批發零售業，再來是建築營造和不動產業占8％。

104人力銀行分析，上述產業往往需要靈活應變各種突發狀況，或透過創新思維吸引顧客流量。此外，雖然動漫、文創、影視、廣告、創意、數位等產業因體量小，占比不如上述民生消費產業，但這些產業也積極招攬年輕人入職。

對於該現象，104人力銀行行銷長張寶玲表示，年輕族群因為無畏和善良利他等特質得到企業青睞，如不少年輕人會為了照顧流浪動物犧牲假日擔任志工，展現利他特質。

也有案例是年輕人透過外貿企業突破石斑魚禁銷，或新二代選擇外派母親故鄉越南，發揮特長協調兩地衝突，展現年輕族群的創意與膽量。

張寶玲指出，104人力銀行長期舉辦以幫助為主旨的「Be A Giver」社會運動，今年就邀約逾50位不到30歲的年輕動漫工作者，這批年輕人自己承擔導演、監製、繪師、音樂製作等任務，歷時約三個月、用AI等技術創作動畫「青春無畏，後生可敬」，用成果展示台灣年輕族群的創新與職場競爭力。