擴大科技救災 行政院砸11億購置無人機

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科技救災再擴大！行政院15日表示，日前已陸續核定兩項計畫，包含今年斥資6億元協助全國22個直轄市、縣市消防機關購置88台紅外線熱顯像無人機及88台救災機器人；並於明年起再投入4億元，逐步成立機器人救災車隊。

行政院會15日邀請內政部報告「推動充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」。內政部長林右昌說明，消防人員執勤安全一直都是政府施政的重中之重，為確保外勤消防同仁救災安全，行政院特別專款協助地方消防機關購置紅外線熱顯像無人機及救災機器人，今年行政院已核定6.6億元，總計購置88台紅外線熱顯像無人機及88台救災機器人。

另外，林右昌說，行政院已核定「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（114～118年），明年起將陸續協助地方購置紅外線熱顯像無人機72台及救災機器人33台，計4億6,080萬元，屆時全國將有無人機421台及救災機器人155台，期盼透過無人機及救災機器人的充實，用科技改變救災模式，逐步成立機器人救災車隊，更全面守護消防人員安全。

林右昌說，消防人員救災須面臨許多風險及不確定性，運用科技救災，可降低意外的發生，同時兼顧火災搶救的任務需求，像是救災無人機，可應用於山域、火場及水域搜救及即時監控，提供最新的災區影像，讓指揮中心作為決策參考，也能讓前進重災區的救難人員掌握前線狀況。

此外，在執行化學工廠及長隧道災害、核生化、毒氣洩漏、高科技廠房及鐵皮建物或資源回收廠火災等危險性救災任務時，救災機器人可第一時間代替消防人員深入災害現場，除能精準偵測危害氣體及蒐集火場內部資訊外，也可協助火場周界防護射水，節省人力運用。目前全國消防機關總共配有無人機261台，救災機器人34台。

行政院發言人林子倫15日轉述陳揆裁示時指出，要求內政部消防署持續加強相關裝備使用操作的教育訓練，並納入該案採購合約招標文件，提升全國消防外勤人員救災量能及安全。