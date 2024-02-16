富國島丟包事件 交長要重罰年代旅遊

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292名台灣旅客參加年代旅遊的越南富國島五天四夜行程遭丟包，交通部長王國材15日表示，已要求觀光署祭重罰，並斥責年代旅遊不負責任，收了錢卻把旅客丟包國外。王國材說，旅行社未事先安排好團客簽證、住宿及機票，將依旅行業管理規則每團可開罰1萬至5萬元，此外，消費者保護法也可命其停業三個月處分。

美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社的欠款糾紛，造成10團共292名台灣旅客參加越南富國島五天四夜行程遭丟包，外交部發言人劉永健表示，我國駐胡志明辦事處已在爭議發生後，主動就地提供受影響國人必要協助；王國材則指出，旅行社不負責任，收了錢卻把旅客丟在國外，已要求觀光署從嚴處理。

關於旅客的求償，王國材說，觀光署會與品保協會聯絡協助民眾，針對本次旅遊紛爭啟動相關機制，並針對台越雙邊調查；觀光署最快下周會提出初步的調查結果，盡快還原事件的真相，最重要的是還給民眾一個公道。

王國材說明，本次事件涉及兩項法規，一是《旅行業管理規則》規定，出團前，旅行社須辦好簽證、機票和住宿，年代旅遊幾乎沒有做好，違反規定可依《發展觀光條例》開罰每團1萬至5萬元；此外，也涉及違反《消費者保護法》第36和38條規定，最重可命其停業三個月處分，將視調查結果處理。

消保處副處長陳星宏表示，目前消費者投訴的件數還在統計中，後續交通部可以根據消保法重大違反消費者保護事由規定來開罰，行政院原則尊重各部會依照個案做裁量論斷。

針對旅行團丟包事件，觀光署副署長林信任說明，第一時間由越南辦事處居中協調，協助國人返國、避免滯留海外，現階段則進入行政調查，因涉及跨國事務，須台越雙邊共同合作，台越每年觀光高峰會交流，雙邊管道順暢，現也已啟動越南當地接待旅行社調查。

林信任表示，目前越方已介入調查當地接待旅行社，將會盡速還原真相、盡快提出調查結果，觀光署後續將會針對違規行為嚴懲。