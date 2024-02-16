富國島丟包事件 旅遊不便險不理賠

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年代旅遊發生越南富國島旅行團丟包事件，金管會15日表示，此種情況不符合旅遊不便險的理賠範圍，但遊客已在國內用信用卡支付團費，或在當地自費多付720美元，可向發卡銀行申請爭議款項，最後是否付這筆爭議款，有待國際發卡組織仲裁。

保險局副局長蔡火炎表示，針對越南富國島旅行團遭丟包事件，可就兩險種來看，一是個人的海外旅行不便險，二是旅行社應該投保的旅行業履約保證保險。

首先，個人所投保的海外旅行不便險部分，當中包含兩保險，「旅程取消保險」承保範圍是被保險人在海外旅行「開始前」，因故取消相關旅程。此個案旅遊團已出發，不是在「出發前」，與條款承保範圍不符合。「旅程更改保險」承保是被保險人因搭乘的運輸工具罷工、當地發生戰爭、被保險人親屬死亡、護照遺失、發生交通意外事故等，導致須更改旅程所增加的費用，但個案看也不符合承保範圍。

其次，在旅行業履約保證保險部分，蔡火炎表示，年代旅遊積欠越南當地旅行社費用，屬於債務不履行，旅行業辦理旅客出國業務，投保的屢約保證保險，承保範圍是旅行社因「財務困難、未能繼續經營」，導致無法支付旅遊所需費用。但年代旅遊是否真符合「財務困難、未能繼續經營」，要根據事實來認定，是否能啟動還有疑義，需進一步釐清。

針對已刷卡付團費或自費的旅客，銀行局副局長林志吉表示，可以向發卡銀行申請列為爭議款項，暫時不會列為當月應結清款項，但後續還要經國際發卡組織仲裁。

持卡人刷卡時，若預定服務商店卻未提供服務，可檢附相關證明給發卡機構，主張爭議款，旅客若認為在越南當地自費的720美元，或是當初在國內向年代旅遊支付的團費有疑慮，可向發卡銀行申請爭議款處理，由發卡機構向收單銀行釐清。

申請爭議款，代表年代旅遊暫時收不到款嗎？林志吉說，要視年代旅遊是否已向收單機構請款，收單機構是否已給付，目前不清楚年代旅遊已拿到多少款項、未結清與正請款的款項有多少。