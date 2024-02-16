台積電產能布局 放眼全球 根留台灣

文／劉佩真■台經院產經資料庫總監、APIAA理事

在美中科技戰、地緣政治動盪、新冠疫情的變化之下，客戶端對供應鏈風險韌性的考量程度日趨升溫，此情況也促使台灣半導體業者不得不改變過去幾乎9成產能集中於本土的策略，而必須進入新一輪全球化的布局世代。其中尤以台積電的投資動態最受市場矚目，畢竟其為國際最具影響力的半導體公司，海外設廠不但將牽動各國半導體扶植政策，也是建立在地化完整供應鏈的成敗關鍵之一，更是英特爾（Intel）、三星（Samsung）等對手關注的焦點，而台積電「放眼全球、根留台灣」的投資策略遂成為台灣半導體廠的指標參考對象。

若以台積電赴海外設廠對於公司的影響而論，則是呈現多空因素交雜的局面。首先，台積電赴海外設廠除了可貼近當地客戶，有助於穩定重量級客戶訂單之外，亦可制壓英特爾與三星，並能槓桿海外的土地、水、電等資源。但從負面論，台積電到海外設廠，生產成本明顯高於台灣，且員工技能與人才短缺也成問題，而折舊費用的認列恐對獲利形成壓力、設廠國政府補貼金額多寡與其他投資限制（如美國晶片法案有未來十年投資中國的設限、分潤制度等），以及工作法規衝突（如24小時輪班、薪資福利、人事制度等），都將箝制台積電的營運彈性。

其次對於台灣整體半導體業來說，台積電海外設廠可謂是全球化布局，滿足客戶對供應鏈風險性韌性的需求，但另一方面，卻也面臨去台化的陰霾罩市場，以及中長期台灣半導體資源、人力集中度恐遭到稀釋的質疑。

■日本設廠順利 美國建廠進度取決於補貼多寡

以海外設廠的進度觀之，台積電於日本的進展最為順利，不但熊本一廠將於2月24日舉行開幕儀式，年底前正式量產，熊本二廠也已獲得日本政府9,000億日圓的補貼，台積電也正在評估導入6/7奈米、16奈米的可能性，甚至日本官方極力邀請台積電再打造三廠，而在區域分散的考量下，或許台積電有可能大阪或橫濱設置研發中心，但此部分皆仍待公司進行通盤的評估。

而在美國亞利桑那州廠部分，目前美方對晶片法案的補助款僅分別核撥3,500萬美元、1.62億美元給予英國航太公司BAE Systems、Microchip，前者主要是擴大軍用晶片的生產，後者則是提高成熟製程的量產。雖然美國商務部長雷蒙多表示將今年上半年將加速宣布更多補助款發放對象，不過各界仍相當關注台積電、英特爾、三星等半導體巨頭能獲得多少補助款，畢竟台積電已宣布在美國投入400億美元，合理預計應要取得80～100億美元的補貼，故在未能確定美方最終的補助款前，以及短期內仍有高技能工人短缺、建造成本高昂等問題下，目前亞利桑那州一廠、二廠量產時程皆有所遞延，各來到2025年、2027年，也為設廠計畫帶來不確定性。

■台灣先進製程布局遍地開花

不可否認，台積電為降低對地緣政治緊張局勢的脆弱性，試圖通過將資產分散到全球，但海外擴張將是艱鉅的挑戰，海外設廠遭遇的困難聚焦於生產成本高、人才短缺、補貼金額多寡、工作文化差異的磨合等。

至於台灣依舊扮演先進製程與先進封裝產能的關鍵生產重鎮，畢竟本土生產的性價比仍遠高於海外，而除了新竹寶山的2奈米生產基地以外，高雄廠區的2奈米廠區更將拓增至三座，中科則是有機會以1.4奈米生產為主，而1奈米更將可望選址於嘉義太保市，此皆顯示未來台積電在台灣西部沿線皆將是先進製程的重點基地，預計對於區域經濟的發展、工業地產的活絡將帶來正面效益。