緊盯 各國降息列車即將啟動

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文／凱基銀行財富管理處理財規劃部

全球主要央行，包括日本、加拿大、歐洲、美國、英國陸續召開2024年首次利率會議。會議結論相同的部份包括：一、皆在聲明中「刪除了進一步升息的措辭」，也就是向市場表達這裡就是全球利率高峰。二、均對通膨下降感到樂觀。三、在貨幣政策上都把降息時程延後。所以接下來主要貨幣的匯率展望將是誰先降息誰的匯率就較弱，而匯率變動就反映啟動降息時間差的變化。對於降息順序，凱基團隊依據目前現況判讀，大致上是加拿大、歐洲、美國、英國。

■加拿大可能領先降息 歐元走勢偏弱

加拿大政策利率目前維持在5％，但總體數據不盡理想，受到消費與房地產市場疲軟與出口下滑拖累，2024年經濟成長預估降至0.8％；通膨預估由2023年底的3.4％降至2024年底的2.4％。因加國房地產貸款浮動利率比重高，對於高利率環境的抵禦能力較差，同時在過往貨幣政策過程中，加國央行領先升息、領先停止升息。故凱基團隊預期加拿大極有可能是全球領先降息的列車之一。

歐洲央行總裁拉加德日前在決策會後強調，將依賴數據決定後續利率方向，特別關注通膨前景與貨幣傳導力度，而歐洲央行3月會議將發布新的經濟預測，因此第一季降息機率相對較低。不過，歐元區包含核心國家德、法的製造業PMI雖有所好轉，但服務業PMI卻轉弱，歐洲的整體景氣是加速萎縮；加上歐元區去年第四季GDP零成長，最大經濟體德國GDP季減0.3％尤其差，因此市場將目光集中到第二季並很可能在4月展開降息，預期歐元走勢偏弱，可能維持下行趨勢。過年期間續跌0.42％，顯示整體經濟表現與貨幣政策傾向讓歐元持續走向貶值之路。

美國FOMC元月會議維持政策利率在5.25～5.50％， 1月核心PCE物價年增率下降幅度高於預期，製造業PMI反彈幅度也高於預期，顯示美國經濟走在軟著陸路線上。FOMC會後聲明與主席鮑爾會後記者會也表達勞動市場將逐漸回到常態。另外會後聲明刪除了「銀行體系健全有韌性」的措辭，這是一個令市場擔憂的舉動，加上2月1日紐約社區銀行公布虧損，進而引發市場擔憂去年矽谷銀行（SVB）的事件重演，加大了中長期債券殖利率下降的力道。

■美元指數已反映降息預期 有望反彈走揚

美元指數在去年底開始上揚，背後反映的是美國降息預期將晚於歐元區，這個趨勢有機會延續到第一季底，展望未來美元指數將繼續在1月中之後的區間盤整，盤整後美元有機會進一步走揚。過年期間美元指數升值0.64％，自年初以來已升值3.35％。整體而言美元指數已大幅反映降息預期消退，倘若美國經濟維持強韌，或是服務業通膨「意外反彈」，都可能進一步推升美元指數。

英國央行今年首次決策會議中，六位委員維持利率不變，一位委員表態降息，二位委員希望升息，是各國委員會中內部意見分歧相對嚴重的。不過英國央行除了會後也刪除再升息措辭以外，更重要的是調降通膨前景，預估兩年後通膨將降至1.4％，三年後降至0.9％，藉此表示維持高利率不變只是短期措施。央行總裁貝利表達正在考慮降息，態度較上個月顯著偏向鴿派，因此雖然英國可能是主要國家中較晚降息的，但與英國自身相比，市場對於英國央行的降息預期在利率會議後有所提高，須留意英鎊在高檔出現技術面的修正風險。過年期間英鎊走跌0.48％，雖然核心CPI年增5.1％，與前值持平，但「預料之外」的情緒導致英鎊出現明顯重挫。

整體而言，凱基團隊預期在沒有衰退與金融危機壓力下，各國央行的降息近程約為一季1碼。至於下半年可能要多留意經濟著陸過程，各家央行是否加快降息頻率至一季2～3碼，甚至一次2碼以上的可能，那所隱含的就不僅是利差比較，而是風險偏好與避險需求的影響。