AI 5巨頭金龍年獨領風騷

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文／李沃牆■淡江大學財金系教授

江山代有才人出，一代新人換舊人，科技潮流是否也是如此？

曾風光一時的FAANG是「華爾街瘋子」，《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）在2017年提出，用以描述當時全球最大的五家科技公司，分別為 Facebook（現今的Meta）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）和Google（上市母公司為Alphabet）。時隔多年，美國銀行分析師哈奈特（Michael Hartnett）在2023年點名一組大型科技股，分別為Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA） 和特斯拉（Tesla），並藉用電影《絕地七武士，Magnificent 7》命名，媒體則以「美股七雄」或「七巨頭」稱之。去年「七雄」股價平均漲幅達75％，總市值占標普500指數近3成。然勢隨時轉，對沖基金 Light Street Capital分析師卡徹（Glen Kacher）認為「美股七雄」應重組，由微軟、超微（AMD）、台積電（TSMC）和博通（Broadcom，股票代號AVGO），即 「AI 5」主導。

有道是，「站在風口上，豬也會飛」，人工智慧（AI）是全人類的未來，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在今年初的達沃斯（Davos）論壇中表示:「由於生成式 AI發展快速， AI在五年內將改變人類生活方式。」廣達董事長林百里認為:「AI力即國力」、「AI的未來無可限量」。今年將是AI應用落地元年，在PC、手機加速導入，邊緣AI遍地開花下，全球資金自是萬流歸向AI產業，沛然莫之能御。

■台積電不可或缺 龍年開紅盤直衝700元

AI浪潮風生水起，「AI 5」中，科技先驅微軟已向OpenAI 投資130億美元，持有49％的股份。進而取得OpenAI的GPT大型語言模型（LLM） 和相關軟體，並整合到其整個軟體產品中。近期微軟股價飆升，市值逾3兆美元，一舉超越蘋果，成為全球市值最高的公司。而繪圖晶片大廠輝達無疑是全球AI晶片龍頭，股價漲勢如虹，從去年初以來大漲近4倍。今年以來更狂飆45％，2月12曾漲至746.11美元，創盤中歷史新高，市值一度超越亞馬遜和Alphabet，成為全球市值第四高的公司，其市值正逐步向2兆美元邁進。超微股價自今年已來已漲近3成，表現不俗。另外，全球通訊晶片巨頭博通股價在過去五年已漲3倍多，可望成全球僅次輝達的第二大AI晶片供應商。

台積電是唯一「AI 5」中非美企業，在AI引領科技起飛的世代中扮演不可或缺的角色，沒有台積電就難以造就AI盛世。台積電今年營收預估將成長22％至850億美元，明（2025）年將進一步成長20％，營收破1,000億美元，公司市值也將隨股價水漲船高。台股15日龍年開紅盤，權值王台積電股價開盤一舉衝破700元，收盤大漲近8％，今年迄今更已大漲17.54％，儼然成為飆股。

■AI 5股價「高處不勝寒」 樂觀中仍有風險

據統計，「美股七雄」市值加總近12兆美元，佔S&P 500 指數的28％，占整體美股近23％。另MSCI全球股市指數顯示，七雄總權重已超越日本、法國、中國大陸與英國所有成份股權重加總。尤有進者，光是這七雄就相當於整個羅素2000 指數股票市值的4倍。唯其平均的本益比已達32倍，必須要有亮眼獲利成績來合理化不斷炒高的股價。再者，不少投資人憂心，這波AI熱潮會不會重蹈2000年的「.COM」泡沫化慘劇？目前看法二極，思科前CEO錢伯斯（John Chambers）表示，由於參與者太多，多數AI公司都會失敗，AI熱潮在不久之後，將經歷動盪。瑞銀則認為AI不是泡沫，而是新一輪成長周期，因為目前市場對科技的需求較2000年的網路產業多元化，相關應用正在導入萌芽中。美國勞工部甫公布的1月CPI年增率高於預期水準，顯示通膨壓力持續，市場認為聯準會（Fed）可能推遲到7月才會降息，不僅道瓊等三大指數聞聲重挫，漲幅驚人的「AI 5」全面回檔。「高處不勝寒」，提醒投資人在市場對AI前景樂觀中，宜注意地綠政治風險等不確性因素干擾，留意個股的合理本益比及估值，慎防追高風險。