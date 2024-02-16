從人文品牌到人文商品

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文／吳成豐■靜宜大學企業系終身特聘教授

德國名主廚、世界廚師協會亞州區教育總監安德烈．穆勒（Andreas Muller），在2024年初私訪台中知名的古早味餐館「有春茶館」。穆勒對有春的CIS『春』字，倍感興趣。

有春董事長陳沛瀅對穆勒解說，春字上方的「人」，代表疼惜也真愛台灣這塊土地的人們；「三」字則繪成山與水的字型，代表台灣擁有好山、好水等好環境。至於，春下方的「日」字，設計成嘴的型式，代表有春提供「吃」本土古早味美食，也「說」本土文化之美的意思。

穆勒對於簡單一個春字，涵蓋了台灣美好環境，以及台灣人吃古早味的念舊情誼，並用口碑散播本土美食等多元屬性很有感觸。他評論說，「這是很特別的人文美學設計」。他也現場品嚐用竹籃裝盛的蘿蔔糕等米食，對有春茶館在視覺上呈現古早的食器之外，同時，傳承早年的味覺等人文型態，十分激賞。

世界名廚穆勒私訪有春茶館，有如下意涵：

其一，穆勒與陳沛瀅對「春」字的CIS做意見交流，是專家與專家互動的人文行為；對「春」字示現台灣古早味的特質，凸顯品牌的主軸意象，則是人文品牌。其二，有春用竹籃裝盛古早味蘿蔔糕等米食，並散發手工研製的傳統米食口味等，統稱為人文商品。

再看看另一個「阿聰師芋頭酥」的故事：

台中大甲被尊稱台灣芋頭酥之父的阿聰師，他的芋頭酥曾是總統府國宴中被欽點的糕餅。何能躍上國宴桌呢？長年來，阿聰師說服農友栽種高品質芋頭，再依承諾用高價收購做為原料，如此重視食品最源頭的原料品質，並採類似保証價格予以收購，這是人文品牌。在女兒吳佩娜的設計思考下，為堅持品牌信譽不墜，不斷創新品項與美學包裝，於是，人文商品產生。

如同有春茶館的米食製品一樣，均是本土古早食材，加上無歇止地提升品質，並附加美學的設計元素，那麼，品牌的人文形象，自然生成。

正值台灣餐飲等產業嚴峻之際，值得創業者省思的是：最起始的創業思維，務請融入高質量的原料，繼之，創新品項內涵與附加美學等設計考量，並不吝於分享利潤給社會弱勢者。這一系列的正向循環，取決於創業者最原始的利他也利己的思維。請相信，這是有利產業的人文思維，也是產業價值之所在。