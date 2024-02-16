日本掉漆 全球經濟體淪老四

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2023全球前十大經濟體排名

受內需消費及資本支出不振拖累，日本去年第四季國內生產毛額（GDP）意外萎縮陷入技術性衰退，名目GDP遭德國超車，全球第三大經濟體地位不保淪為老四，也讓日本銀行（央行）超寬鬆貨幣政策退場增添變數。

日本2023年名目GDP增長5.7％，換算美元為4.2兆美元，反觀德國去年名目GDP增幅6.3％達4.5兆美元。分析師指出，此數據凸顯出，隨著人口因高齡化和少子化萎縮，日本的競爭力及生產力逐漸流失。

不敵中國經濟崛起，日本2010年從全球第二大經濟體寶座跌落退居第三。國際貨幣基金（IMF）之前就預測，日本將被德國超車跌為第四大經濟體。

日本內閣府周四公布，繼去年第三季GDP季比年率下滑3.3％後，第四季GDP換算年率季跌0.4％，不及《路透》訪調經濟師預估的正成長1.4％。日本經濟接連二季萎縮，符合技術性衰退定義。

去年第四季民間消費季減0.2％，歸咎於加薪速度追不上通膨，一般家庭對支出裹足不前，企業資本支出則季減0.1％。日本民間消費與資本支出，皆為連續三個季度萎縮。

所幸遊日外國觀光客消費不手軟，外部需求（出口減進口）貢獻經濟成長率0.2個百分點。日本2023年實質GDP成長1.9％，擴張力道大於2022年的1％。

儘管分析師大多仍預期，日銀今年會讓大規模貨幣刺激措施逐步退場，但GDP數據疲軟，不免令人質疑日銀的預測是否過於樂觀。日銀看好薪資上揚支撐內需消費，有助通膨率維持在2％目標附近。

穆迪分析資深經濟學家安格里克（Stephan Angrick）表示，即便GDP數據經修正有所變動，但GDP連二季負成長、內需連三季萎縮都不是好消息，日銀難有發動升息正當性，遑論連續升息。

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師六車治美（Naomi Muguruma）指出，日本內需軟趴趴，日銀貨幣政策很難轉向緊縮，給3月終結負利率豎立障礙。