英國經濟 陷入技術性衰退

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最新經濟數據顯示，英國去年第四季經濟季減0.3％，因已連續兩季下滑，代表經濟陷入技術性衰退。

英國國家統計局15日公布，英國去年第四季國內生產毛額（GDP）季減0.3％，縮幅遠大於經濟學家預估和第三季的季減0.1％，連續兩季萎縮符合技術性衰退的定義。

支撐經濟的三大產業上季全數跌入緊縮，服務業產出季減0.2％，製造業下滑1％，營建業跌幅深達1.3％。

按年率來看，英國上季GDP季減年率為1.4％，反觀美國同期季增年率達3.3％。最新GDP報告意味著，英國步入日本後塵，成為七大工業國（G7）第二個跌入衰退的國家。歐元區上季勉強躲過衰退。

就全年而言，英國去年經濟僅微幅擴張0.1％，不計疫情肆虐全球的2020年，這是2009年來最低成長率，而當時經濟仍處於全球金融危機餘波。至於12月單月GDP則是下滑0.1％。

英國央行預估今年經濟將略有好轉，但成長率可能只有0.25％。

儘管英國上季經濟屬淺層衰退，且不太可能延續太久，但經濟疲弱可能再度激起外界呼籲英國央行降息提振經濟的聲浪。

英國基準利率目前維持在5.25％，創下2008年全球金融危機以來最高水準。

英國通膨已明顯降溫，目前位在4％，但仍遠高於英國央行2％的目標。部分經濟學預期，通膨最快可望在4月初降至央行目標之下，如此一來將能支撐央行寬鬆貨幣，協助刺激經濟成長。

英國經濟跌入技術性衰退，讓承諾提振經濟的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）遭遇挫敗，並可能衝擊今年的大選選情。