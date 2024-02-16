談降息 Fed官員鷹鴿不同調

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美國聯準會（Fed）兩名官員14日針對降息前景發表的訊息，出現鷹鴿不一致！主管金融監管事務的Fed副主席巴爾（Michael Barr）指出，1月CPI（消費者物價指數）意外火熱，凸顯對抗通膨道路坎坷不平，因此對降息一事應審慎行之。但芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan D. Goolsbee）則表示，不同意通膨率達到2％才降息的做法。

巴爾14日在出席全美企業經濟協會發表演說時指稱，就如同主席鮑爾在最近記者會所說，他與Fed其它同僚相信，美國正朝2％通膨道路前進，不過降息前，需要看到更多持續的數據。他說：「我完全支持他（鮑爾）所說，在當前形勢下審慎考慮政策正常化的做法」。

他還提到，本周發布的CPI數據出乎意料強勁，提醒大家重返2％通膨目標的道路可能「坎坷不平」。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久投票權的巴爾認為，美國通膨進展，有很大程度源自於商品價格的通貨緊縮，不過該趨勢可能已結束。他認為，美國房價有下跌空間，薪資成長放緩應有助緩解服務業的價格壓力。

同日芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比在外交關係委員會主辦的活動上表示，基於美國通膨率去年迅速回落，即使未來幾個月略有上升、仍有望朝2％目標邁進。

他還說，自己不贊同通膨年增率需降至2％才開始降息的觀點，通膨仍朝正確方向發展，只要Fed有信心讓物價持續朝目標前進，便可考慮降息，藉此確保緊縮政策不會因為持續過久，導致充分就業受到衝擊。他並說，就業最大化是Fed另一個重要任務。此外，古爾斯比還補充Fed的2％通膨目標，主要是基於PCE、而不是CPI。

古爾斯比透露，他目前正密切關注房價走勢，Fed若想讓通膨率回到目標，房價必須下滑，從市場房租走低情況來看，房價終究會下跌。他說，根據FOMC去年12月發布的經濟預測顯示，今年美國PCE年增率可降至2.4％，Fed可望有數次降息行動。