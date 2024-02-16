IEA示警超供 油價大翻車

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紐約原油期貨近半年走勢

中東局勢惡化讓油價從2日到13日間累漲約7％，但國際能源總署（IEA）15日指美國產量飆升，抵消產油國聯盟OPEC＋減產效果，和今年全球需求增長極緩慢，加上美國上周原油庫存大增令市場悲觀，拖累油價連跌兩天。

能源資訊局（EIA）14日公布美國上周原油庫存量大增1,200萬桶，和歐美取暖需求高峰期接近尾聲，拖累國際期油每桶下滑約1.5％後，IEA報告讓15日盤中續跌約1％，紐約西德州報75.8美元，倫敦布蘭特報80.8美元。

IEA月報維持今年全球平均每天需求量增加120萬桶預測不變，只有去年每天增加量230萬桶的一半，主要是經濟放緩拖累能源需求。其預期今年全球每天需求量平均1億零300萬桶。

月報指去年全球第四季平均每天需求量增加180萬桶，明顯低於第三季平均增加280萬桶。在能源需求正失去成長動能下，估計今年第一季平均每天需求增加量進一步縮小至140萬桶，第二季再縮小至100萬桶。

IEA指今年全球需求主要集中在中國、巴西和印度，估計全球整體成長量近80％來自這三國，所占比率正回到2018年到2019年間的90％。

石油輸出國組織（OPEC）在14日報告中，重申其預測今年全球平均每天需求量增加220萬桶，明年縮小至180萬桶。

IEA指非OPEC＋產油國產量持續攀升，可望讓今年平均每天供應量增加170萬桶，讓整體供應量達1億零380萬桶，高於其原先預測的1億零350萬桶。按照其平均每天整體需求量預測，供應量將較需求量高出80萬桶。

IEA同時表示，1月全球平均每天供應量，較12月水準減少140萬桶，主要是北美石油設施因極地寒流而暫停生產，和OPEC＋在1月啟動額外每日減產90萬桶以因應全球供應過剩問題等因素所致。

IEA認為，美國、巴西、蓋亞那和北美等產油國所增加的供應量，將會超過外界對全球石油需求量增長預測。即使OPEC＋進一步減少供應，但估計全球庫存量第一季仍小幅增加，能有助降低因地緣政治風險導致油市波動的幅度。