思科降財測 喊砍5%人力

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全球最大網路設備製造商思科（Cisco Systems），14日發布財報噩耗連連，不僅下修全年營收目標，同時宣布因應業務重整裁員的消息，計劃砍5％全球人力，逾4,000個職務受到波及。

《路透》上周引述知情人士報導，思科打算重組業務專注AI等高成長領域，準備裁員數千人。截至去年為止，思科全球聘雇8.5萬名員工，裁減5％人力意味約4,250個職位受到影響。

思科14日趁發布財報之便，證實因應業務重整將揮刀裁員，並透露重整費用約5億美元。

美國科技業近來大吹裁員風，思科也追隨臉書母公司Meta、亞馬遜、微軟、谷歌等大廠的腳步做人力瘦身。

根據追蹤科技業裁員的Layoffs.fyi網站，今年迄今計有144家科技公司裁員，人數將近3.5萬。

思科除發布裁員噩耗還下調財測，將2024財年全年營收目標，自前次預估的538億至550億美元，調降為515億至525億美元。

思科第三季（截至4月底）營收預估介於121億和123億美元，不及分析師平均預期的131億美元。若排除特定項目，第三季獲利預估在每股0.84美元到0.86美元，也低於分析師預測的0.92美元。

但第二季（迄至1月27日）業績傳喜訊，營收雖年減6％至128億美元，3年來首見萎縮，但優於分析師預估的127億美元。調整後的每股盈餘0.87美元，也超出預期的0.84美元。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在法說會上表示，該公司的電信電纜業務需求料持續疲弱。分析師提到，電信業限縮支出、以去化網路設備過剩庫存為優先之下，思科產品恐繼續承壓。

思科業務重心轉向AI，為求成長與AI晶片霸主輝達（Nvidia）攜手合作。羅賓斯透露，輝達同意旗下數據中心及AI應用技術，將採用思科的乙太網路。

受連番利空打擊，思科15日跳空開低大跌約4％。