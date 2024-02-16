瑞薩擬溢價收購 軟體商Altium暴漲

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日本晶片供應商瑞薩（Renesas）於15日宣布，斥資91億澳元（約59.1億美元）收購澳洲軟體公司Altium，以簡化其電子設計的流程，兩邊董事會已經同意此一交易。

瑞薩擬透過銀行貸款和現金，以每股68.50澳元（44.46美元）收購Altium。Altium前一天收盤價為每股51.26澳元，溢價高達33.6％。

消息一出，在澳洲股市交易的Altium股價暴漲31％，當天早盤觸及每股67澳元的歷史新高，收漲近29％報66澳元。而在日本股市掛牌的瑞薩電子則收跌2.54％。

由於Altium主要業務為開發印刷電路板（PCB）的設計工具，瑞薩認為此次收購將為其減少開發成本、加快創新速度。

此外，瑞薩認為，該筆收購即使沒有帶來綜效，也將帶來協同效應、立即增加收益。

Altium曾在三年前拒絕美商Autodesk的收購提議，這次預計成為瑞薩旗下子公司後，其執行長Aram Mirkazemi將繼續帶領原有業務，他表示：「在與瑞薩電子緊密合作近兩年後，我們很高興能成為瑞薩電子的一員。」

瑞薩電子上個月甫以約3.39億美元價格，收購美商Transphorm（GaN功率轉換產品），預計Altium收購案將於今年下半年完成，仍須獲得股東和澳洲監管機構的批准。

日本券商Monex策略主任柯爾（Jesper Koll）指出，瑞薩決心奪回全球晶片製造鏈的主導地位。該公司擁有大量閒置資本，加上日本政府實質的零利率政策，為其野心提供充足銀彈。

科爾預測，到2028至2030年間，瑞薩將掌握全球晶片製造鏈高達三分之一，較目前的比重增加超過一倍。