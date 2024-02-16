去年高利率發威 德國商銀獲利15年新高

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去年在歐洲央行升息打擊通膨的情況下，銀行業靠高利率賺進大筆利息，德國商業銀行（Commerzbank）去年淨利因此成長55％，創下15年來最高年度的淨利表現。業績開高激勵德國商銀股價在15日盤中大漲逾5％，報11.02歐元。

該銀行雖警告，大環境不景氣是今年持續面對的潛在風險，但預期今年全年淨利高於去年。

德國商業銀行去年淨利22億歐元（約23.6億美元），雖然去年第四季淨利年減16％至3.95億歐元，但仍舊高於該銀行先前發表的財測，主因是高利率讓銀行坐收大筆利息。

德國商業銀行去年淨利息所得較前年成長30％，光是去年第四季就成長8.5％。

德意志銀行分析師戈伊（Benjamin Goy）及艾本斯坦那（Marlene Eibensteiner）於最新報告中表示，德國商業銀行去年第四季財報「亮眼」，因此將該銀行股票評等維持在「買進」。

兩人均表示：「雖然去年第四季獲利在調整前低於預期，但淨利比預期高出9％。更重要的是，去年第四季淨利息所得較預期高出2％，成本也比預期低2％。」

兩人還說，德國商業銀行發表的今年財測，與分析師預期不相上下，但該銀行去年即便五度調升預期，最終財報還是優於預期，可見今年財測也可能偏向保守，意味著實際表現可能更好。

除了受惠於高利率之外，德國商業銀行自2009年金融危機過後便持續推動事業改革，也成功縮減成本。該銀行去年全年營運成本降至64億歐元，低於前年的65億歐元。