陸股龍年行情 五名師喊旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸五大分析師預測陸股表現重點

總結兔年全年，上證指數、深證成指分別下跌12.22％、26.38％，兩股市正處於春節休市期間，將於19日恢復交易，市場關注陸股龍年是否能有好表現。包括中國銀河證券等五家大陸券商的首席分析師普遍認為，年後陸股有望迎來一系列結構性的發展機會。

中國基金報報導，針對年後大陸股市表現，中國銀河證券首席策略分析師楊超認為，2024年以來，陸股市場階段性走弱，主要是中小型股情緒持續低迷。自2023年至今，大陸經濟基本面有待提振，房地產供需關係的重大變化及新舊動能轉換、內需仍需提振，也影響市場情緒及投資者信心，加上政策傳導存在時滯，導致陸股市場上升動能乏力。雖然短期內市場處於築底階段，但估值整體較低加上政策與春節等正面因素的逐步積累，預計年後市場整體上行空間較大，市場情緒也有望逐步修復。

展望後市，2024年新一輪設備更新週期與庫存週期有望開啟，但是在房地產去庫存壓力下，開啟時間可能推遲，上行斜率可能受限。楊超指出，隨著經濟趨勢很可能延續走俏，企業績效迎來邊際改善，加上市場估值整體較低，為陸股向上行情提供支撐。研判2024年陸股震盪上行機率較大，隨著海外貨幣政策轉向，下半年上行動能可能更明顯。

中信建投證券首席策略長陳果分析，2024年開年以來的行情主要是市場延續對經濟的悲觀預期，微觀資金面遭遇被動拋售壓力。但是在一連串政策「大禮包」支持下，預計市場將穩定，在近日快速反彈修復後，年後市場預計將迎來一系列結構性機會。

至於香港股市方面，15日是港股龍年第二個交易日，繼續呈現先低後高的走勢。恒生指數15日盤中一度站上16,000點整數大關，終場收漲0.41％至15,944點，龍年頭兩個交易日累計上漲1.26％，也使市場憧憬年後陸股表現。市場分析，港股續漲可能與海外機構持續增持阿里巴巴、京東等中概股有關。

中國證券報報導，中金首席海外策略分析師劉剛認為，後續更多利多政策有望推出，進而給予港股市場支撐。春節假期後MLF續做、月底LPR是否調降等，都是值得關注的重點政策。