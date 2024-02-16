MSCI刪多檔陸股 恐加速資金外流

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國際指數編製公司明晟（MSCI）近日公布，自指標性的全球標準指數（MSCI ACWI）中剔除66檔中國公司股票，涉及地產商金地集團、綠城中國等，反映出中國股市疲弱的窘境。日媒報導，此舉可能進一步推動資金從中國流往印度、日本市場。

日經中文網報導，MSCI最新季度調整結果將於29日收盤後生效，而這次中國股票的剔除數量，創下至少兩年來最多。但同時，全球標準指數也將納入五檔中國股票，中國股票的成份股總數將從目前的765檔減至704檔。

MSCI的最新調整，最有可能受惠的是印度與日本股票。大和證券分析，在MSCI新興市場指數中，中國股票的權重將降低0.31個百分點，降至24.8％。至於印度股票的權重將增加0.34個百分點，增至18.16％。這可能引發被動資金賣出中國股票，並買入印度股票。

此外，地理位置接近中國且流動性高的日本股票，正吸引全球投資者的關注。在以往對中國股票配置較高的部份美國機構投資者中，為了分散風險，已出現開始投資日本股票的案例。

港媒引述外電消息，隨著中國地產業深陷危機且消費持續疲弱，印度等新興市場紛紛崛起，中國在全球投資組合中的權重大幅下降。

Capital.Com分析師Kyle Rodda表示，MSCI的舉動突顯資金撤出中國股票的問題。由於最近基本面疲軟，以及對持續的金融不穩定、監管不確定性，尤其是對中國風險的擔憂，投資者減少對中國的曝險。一些投資者也可能因為已經發生的損失，或因為某些公司不再屬於投資範圍，而被迫清倉中國股票。