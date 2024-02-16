獲外資增持 阿里京東股漲

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外資2023年第四季增持中概股概況

美國證券交易委員會（SEC）最新資料顯示，2023年第四季，多家國際知名基金加碼布局中概股，阿里巴巴、京東等電商備受青睞，其美股與港股股價受此激勵，均大舉上揚。

阿里巴巴美股14日收漲2.5％、報73.39美元，京東美股收漲4.56％報23.14美元。利多氣氛一路延伸到港股，阿里巴巴港股15日收漲0.71％報71.3港幣，京東港股15日收漲2.41％報91.25港幣。

第一財經報導，近日多家機構先後公布2023年第四季持倉13F報告。電影「大賣空」原型基金經理人Michael Burry創立的對沖基金Scion Asset Management，2023年第四季增持阿里巴巴2.5萬股，總持倉來到7.5萬股，市值581萬美元，為該基金最大持倉部位。同時第四季還增持京東7.5萬股，總持倉達20萬股，市值578萬美元，為第二大持倉。

Burry曾在2022年買入阿里巴巴及京東，但於2023年第二季清倉。不過2023年第三季又繼續買入上述兩股。

此外，加拿大最大養老基金－加拿大年金計畫投資委員會（簡稱CPPIB）所公布的13F文件顯示，在2023年第四季分別增持阿里巴巴、理想、京東、網易等中概股，增持規模分別為360萬股、170萬股、133萬股、29萬股。阿里巴巴也是該基金在第四季買入的最大標的，市值達2.79億美元。

報導指出，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）2023年第四季也增加了阿里巴巴持倉部位至7.5萬股，價值約為581萬美元。有「抄底王」之稱的對沖基金Appaloosa，去年第四季也大舉買入435萬股阿里巴巴股份。

值得關注的是，上述機構的增持，與阿里巴巴創辦人馬雲及董事局主席蔡崇信的回購都在同一期間。馬雲於2023年第四季增持了價值5,000萬美元的阿里港股，蔡崇信也在同一時間內，購買了價值約1.51億美元的阿里美股。

實際上，自從2023年11月底市值被拼多多超過後，阿里就採取了一系列的反擊動作，以提振資本市場的信心。