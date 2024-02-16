Vision Pro晶片拆解 德儀成大贏家

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儘管美中科技戰打得如火如荼，但蘋果（Apple）在生產上卻逐漸偏重紅色供應鏈，其最新推出的頭戴式裝置Vision Pro，經專業人士拆解後發現，晶片大贏家是德州儀器（TI）；但其他零部件如NorFlash晶片來自陸廠兆易創新，代工廠也由過去倚重的台廠和碩轉至立訊精密。

綜合外媒15日報導，蘋果的Vision Pro首次拆解曝光，國外知名維修網站iFixit深入拆解內部零組件後發現，在Vision Pro主機及揚聲器、外接電源當中，除了蘋果自行研發的處理器晶片之外，還有多顆蘋果自研的電源管理晶片，以及大量的德州儀器晶片，內建數量達17顆之多，可謂是大贏家。

但令人意外的是，還有大陸記憶體廠商兆易創新的NorFlash晶片。在美中科技戰持續延燒之際，蘋果使用陸廠記憶體晶片會否踩到拜登政府設下的紅線，引發市場關注。

其實，近年蘋果產品如iPhone、Macbook、iPad、Apple Watch及AirPods等，在製造端已偏重立訊、聞泰、比亞迪及歌爾等紅鏈業者，往昔依靠的鴻海、廣達、和碩、仁寶等台廠供應鏈正逐漸淡出，其中Vision Pro的代工廠也由和碩轉至立訊。台廠「脫蘋化」的同時，轉而布局當前最夯的人工智慧、電動車、智慧醫療等新興領域。

另一方面，Vision Pro自1月中旬在美國發售後，雖銷售火爆，但僅兩周就傳出第一波退貨潮。被消費者提及最多的理由是配戴不適、眼部疲勞和軟體體驗感不佳，令許多人選擇在14天退貨期內退掉。

其中，被退貨最多原因是「舒適度」，有消費者反應，使用Vision Pro後出現眼睛發紅、發乾、頭痛暈眩等情況。部分嘗鮮者則表示，Vision Pro目前的生產力、娛樂體驗，都撐不起它的高價，用它的互動方式來寫程式、做設計、改簡報也不夠便利。