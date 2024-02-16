國有6大行 加速房地產融資 對接項目逾8,200個

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為緩解大陸房企流動性問題，避免春節後引發一連串債務違約事件，大陸官方、銀行業者過年期間加班，國有六大銀行先後宣布，積極部署落實城市房地產融資協調機制，目前對接超過8,200個項目，以確保建案項目資金不斷鏈。

澎湃新聞15日報導，大陸金融監管總局局長李雲澤在1月底召開會議，要求篩選可給予融資支援的房地產項目名單。2月4日金融監管總局和住建部宣布，共26個省份、170座城市提出第一批3,218個房地產建案「白名單」。銀行接獲名單後加速處理並核發貸款，春節期間仍加班趕工。

報導指出，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大國有銀行中，除郵儲銀行未公布對接清單項目外，其他五家銀行目前至少獲取、對接超過8,200個項目。

其中，中國銀行表示，城市房地產融資協調機制建立後，該行已成立工作專班，推出15條具體措施。截至2月12日，中國銀行已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約人民幣（下同）550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

交通銀行14日表示，自1月30日各地推送專案清單以來，截至2月13日，交行已獲取、對接清單專案1,442個，並已對其中部分專案實現貸款投放。

報導稱，大陸地產商華南城9日公告，因銷售不及預期、流動資金緊張，最快4月將觸發債務違約，引發市場關注。