團客赴陸政策喊卡 交長:現在球回到對方

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

團客赴陸旅遊政策農曆年前大轉彎，6月1日起將無限期停團。交通部長王國材15日表示，陸方沒有同客過來，又屢生惡意斷交行為及M503事件，重啟禁團令是不得不的宣布，現在「球在對方」。陸委會主委邱太三也強調，兩岸觀光往來需秉持平等互惠，對國內業者才有交代。

6月1日起將重啟赴陸禁團令，王國材說明，經跨部會討論後，目前台灣團客到大陸旅遊仍有三個月的開放時間，只要是在2月7日前已攬客成團的，可於3至5月間正常出團，若跨過6月，則盡量以併團方式處理。

王國材表示，後續觀光署會與旅行業者協調，6月禁團令生效後均以併團為原則，不得出團大陸旅遊，如果有涉及相關損失賠償，觀光署會協助處理。

王國材說，兩岸健康有序、善意的觀光交流是交通部一向的主張。2023年11月宣布重啟兩岸觀光時已經釋出善意，並解除赴陸出團令，希望能得到善意回應，而現在再次禁止台灣旅客出團大陸，主要是因為陸方一連串的惡意行為，是不得不的宣布。

王國材強調，接下來就是期待陸方能有善意的行為，看他們怎麼做，和他們後續的態度和行為怎麼樣，我方觀光政策後續會再另做因應。

此外，邱太三也同聲表態，「現在球在對岸」。他說，兩岸重啟觀光往來的時點，就看對岸何時開放陸客到台灣旅遊；若只有台灣團客出去大陸旅遊，國內業者恐怕會抱怨「只鼓勵國人出國，未顧及國旅市場」，因此，應秉持平等互惠原則，才能對國內旅遊業者有交代。

另外，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會15日邀集六都旅行公會商討對策，並作出決議：一、由公會代表分別拜會三黨黨主席，說明旅遊業者現今面臨困境。二、希望三黨透過黨團協商找出解決方案。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，除非戰亂，全世界沒有任何一個國家會禁止旅行社帶遊客去那個國家。「這不知是依那一條法令？」

全國商總主席賴正鎰也說，疫情之後各國都開放邊界，唯獨台灣還在大搞意識形態。民進黨政府不設法去跟大陸相關單位交流，就急著片面宣布禁招赴陸旅行團，一下就害死所有旅行業者。