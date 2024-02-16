陸籍快艇越界釀兩死 陸委會:望對岸約束行為

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一艘陸籍快艇14日下午越界金門海域捕撈，遭海巡人員追緝，陸船拒檢蛇行導致船隻翻覆，兩人送醫不治。陸委會15日指出，本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當，發生不幸事件，深表遺憾。

海巡署15日說明，轄下金馬澎分署巡防艇14日下午1時45分於金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現一艘大陸「無船名」的快艇越界，執法過程中，陸船蛇行拒檢而不慎翻覆，造成四人落海，海巡署巡防艇立即進行搜救，陸續救起四人。緊急送往署立金門醫院檢傷及急救，兩人宣告死亡，全案已報請金門地檢署指揮偵辦，以釐清相關案情。

陸委會表示，近日多艘次陸籍漁船不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。

陸委會指出，發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

國台辦14日率先發表強烈譴責，發言人朱鳳蓮於表示，要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。國台辦並正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。