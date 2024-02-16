金融股開紅盤 銀行、壽險看旺

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金融股開紅盤漲幅前十大

金融股15日開紅盤，幅度雖未如大盤漲3.03％凌厲，但仍有0.4％的穩健表現，其中，王道銀上漲2.77％領先群雄，而旺旺保、永豐金、群益期漲幅都在1％以上，台中銀、富邦金、中信金、彰銀、遠東銀漲幅亦在0.8％以上。

銀行相關個股漲勢較為凌厲，保險相關的旺旺保、開發金表現也在前段班，拿下今年元月首勝的金控獲利王富邦金也展現氣勢，帶動金融股上攻。

公股銀主管分析，開紅盤不單單是一日表現，更可能預告今年的強勢族群或資金追逐方向，從開紅盤來看，印證今年金融三業中最看好銀行、壽險，今年金融股的操作重點可鎖定銀行跟壽險二大族群。

金控研究單位分析，預期美國最快將在第二季降息，因此銀行的SWAP（換匯交易）收益將逐季下降，但債券實現資本利得可望增加，放款動能回升，將有助維持上半年銀行淨利差持平或小幅下滑。此外受惠美國貨幣政策今年有望轉寬鬆，壽險及銀行的股債投資部位評價可望回升、壽險經常性避險成本將下降，及銀行財富管理手收、證券營運動能亦將上揚。

在台灣景氣方面，公股銀評估，今年經濟成長將回升，主要因產業鏈庫存去化將在年中進入尾聲，供需失衡的情勢改善，將使製造業持續復甦，且低基期因素下全年出口可望成長。

但成長幅度將受制於終端需求回溫的力道，目前尚未清晰，須觀察大陸後續財政刺激力道，是否能挽回民眾消費信心，還有美國和歐元區經濟是否成功實現軟著陸的情境，可能進一步影響台廠投資意願。另外，民間內需由於勞動市場表現穩健，維持溫和成長的態勢。

貨幣政策部份，雖目前國內機構預測通膨可望於今年降至2％以下，但整體水準仍高於疫情水準，且通膨走勢的不確定性仍高，紅海危機等地緣政治風險及天候等諸多因素影響，使得通膨較難穩定波動於2％以下，預期央行將維持利率不變，但若景氣復甦不如預期，不排除年底有降息半碼的可能。