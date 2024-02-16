金控旗下四產險 1月全都賺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金控旗下四大產險1月全賺錢，其中以富邦產險獲利最多，稅後純益達5.45億元，國泰產每股稅後純益（EPS）2.25元居四家最高，華南產、兆豐產稅後純益分別是0.67億元、0.89億元，應已擺脫防疫保單虧損的陰霾。

富邦產險獲利正逐月向上提升中，雖和2022年1月獲利21億元相比仍有一段距離，但富邦產元月已恢復獲利動能。富邦產表示，1月稅後純益5.45億元，EPS為0.37元，主要受惠承保業務穩健及投資收益挹注，整體簽單保費69.68億元，創歷年單月新高佳績，不論個人或企業保險皆有雙位數成長，帶動年成長達30.1％，其中商業火險成長44.1％及工程險成長59.2％表現最為亮眼，同時車險、水險及新種險業務成長也優於市場的7％～12％，富邦產整體簽單市佔率24.8％。

國泰產1月獲利4.5億元，不但比去年同期1.4億元大躍進，幾平2022年1月的4.7億元水準。國泰產指出，1月稅後盈餘較去年同期大幅成長，原因主要是投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得，另在銷售保險前即了風險管控機制，及銷售後費率適足性監控，使各險損失率表現良好，整體承保獲利穩定成長。

在質量並重政策下，國泰產1月簽單保費34.3億元，年成長31％。占比最大的車險，新、續件業務穩定成長，1月簽單保費年成長22％；商業險中的火險與工程險同樣有雙位數的成長。

華南產1月稅後純益0.67億元，幾和2022年1月的0.69億元差不多；兆豐保1月自結稅後純益0.89億元，遠高於2022年1月的0.57億元。另外，台灣產險1月稅前淨利1.16億元，同樣高於去年及前年同期的0.45億元及0.06億元。