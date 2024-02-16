央行放手 新台幣貶破31.4元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

15日主要亞幣對美元升貶幅

金龍年15日股匯市開紅盤，雖然台股飆漲逾500點，但反映年假期間美元指數勁揚，新台幣開局表現不給力，隨市場主要資金外逃，開盤不久即摜破31.4元價位，午後一度逼近31.5元大關，由於主要亞幣全面示弱，央行也順勢放手，金龍年首個交易日匯市收黑。

「龍年匯市開紅盤走貶，確實有點意外」，匯銀主管表示，台股狂漲548點作收，但新台幣卻是一路趨貶至收盤，雖然盤中出口商積極賣美元，但市場大資金如中油等，一路狂買美元，加上海外投資買盤強勢，美元需求強勁，終場新台幣收在31.425元、貶6.7分，收盤創1月20日以來近一個月新低，總成交量17.55億美元。

主要亞幣15日大致也收黑，泰銖狂貶1.71％、日圓重挫1.59％、韓元下殺0.46％、馬來幣貶0.36％、星幣貶0.33％、新台幣收貶0.21％、菲律賓披索貶0.12％；僅人民幣小升0.01％、印尼盾升0.1％。

匯銀主管指出，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率開高，美元指數維持在104上方，「美元先表態強勢」，新台幣要往上有難度，短線先等美國CPI題材反映告段落，等待後續伺機上攻動能；觀察央行過去盤中都會稍稍阻貶，這次完全放手，應是讓新台幣趨近國際盤，如日圓對美元已逼近150日圓大關，讓新台幣趨貶不意外，但因台股「世界強」，新台幣其實貶幅並不大。

匯銀主管認為，市場還在美國CPI開高的情緒中，現在市場對3月降息預期大降，「大家已開始著眼5月，放棄3月」，美元指數也先反映一波上攻，反彈要等情緒慢慢消化。短期美元預計先高檔整理，但新台幣除非有外資獲利了結潮，否則仍是盤整偏升格局。後續台股是重點，外資持續匯入買超趨勢，新台幣偏升可期。

接下來觀察月初美國非農就業數據、美國個人消費開支（PCE）等經濟數據，且乍看下目前通膨雖已控制住，但就怕後續數據出現波動，將影響市場對於美國聯準會利率決策看法。