1月信保融資 近八個月新低

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近一年信保基金各月取得融資金額

2024年首月信保融資放緩，據中小信保基金公布，1月協助取得融資金僅1,433.93億元，年增37.3％，創近八月新低水準。信保基金15日揭露目標，預計今年提供信用保證金額1兆575億元，協助29萬戶保證企業自金融機構取得1兆3,790億元融資，穩定204萬個就業機會。

去年信保融資金額狂飆，全年合計協助取得融資金額達1兆7,159.69億元，刷新信保基金成立以來史上新高水準，且年增幅高達3,084.6億元或21.9％。今年信保預期全年仍有1兆3,790億元，仍是逼近2020年疫情時水準。

1月信保協助取得融資金額小幅放緩，但仍在1,400億元之上高水位，且經濟部疫後振興專案延續到2025年，每月融資餘額約有500億元，加上「碳化智慧專案貸款」，兩大專案貸款推升融資餘額成長，國銀也都積極配合辦理，進入2024年信保融資金額至少維持基本盤，維持在高點不墜。

信保基金強調，今年全力配合政府打造六大核心戰略產業及2050淨零排放等政策，持續推動多元化融資信用保證，促進產業發展扶植弱勢與協助青創、新創及微小型等事業落實普惠金融，協助中小企業永續發展等並爭取資金挹注，穩定信保基金永續營運期能充分發揮信用保證功能。

1月信保基金統計區分的20大行業別，承保融資金額仍以批發及零售業最高、占比達46.06％，其次製造業占30.89％，第三為營造業13.43％；區域占比第一仍是新北市17.91％，第二位台北市17.4％，第三高雄市15.43％，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為13.05％、10.29％、7.17％，六都外最高仍為彰化縣4.46％。