新光金19日董事會 現增列議案

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新光金控將啟動現金增資。新光金19日將召開臨時董事會，開會通知確定將金控現金增資排入討論案，新光金及子公司新光人壽已在過年前、7日拜會金管會，金管會也重申新光金要儘速現增新壽的立場，19日金控董事會將討論新光金是否啟動現增，以更大幅度挹注子公司。

新壽已連續兩期資本適足率（RBC）不到200％，金管會1月22日發函新壽，要求在一個月內提出改善計畫，因此新光金要趕在本月22日前召開董事會，討論相關議案。

新光金確定19日召開臨時董事會，因金管會已下令新光金要立即增資新壽，新光金日前表明將先以銀行、證券等子公司盈餘上繳金控後，增資新壽，「向大股東拿錢是最後手段」，但開會通知似乎立場已有轉變，但亦不排除先授權，之後擇機啟動金控現增案。

新光金名譽董事長、大股東吳東進多次喊話，認為用盈餘上繳增資新壽，恐影響新光銀行等業務推展，呼籲新光金現有經營團隊儘速啟動金控現增，向大股東募資，才能更大金額增資新壽，他作為大股東一定會全力參與金控現增。

為趕在19日召開臨時董事會，新光金在過年前最後一天工作日向金管會報告，金管會認為新光金若光靠子公司盈餘上繳，金額僅約40多億元，不足以因應新壽三年每年要現增70億元的需求，再次重申要新光金遵守現金增資的承諾。

據了解，新光金19日臨時董事會，已確定會將金控現增排入討論案，但現增金額恐是會中討論確定。若新光金董事會能在19日順利通過現金增資議案，才能正式向金管會提出改善計畫。

根據新壽對金管會的承諾，從2023年～2025年三年各分別要增資70億元，計畫中明確寫出現金增資，新光金在去年已增資新壽15億元，但還差55億元，及今年還有70億元，合計共125億元，金管會強調，不會讓新壽RBC改善拖到2026年。