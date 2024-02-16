反通膨趨勢 外銀續看好科技股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆春節封關期間，美股指數持續創新高，經歷下跌後反彈，帶動台股科技類股15日開盤大漲，外銀認為，在反通膨趨勢下，經濟數據仍保持韌性，體現「金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）」的宏觀現象，以美國市場而言，持續看好科技股，包含與AI相關的股票。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1％，高於市場預期，使得美股在數據公布後暴跌，但14日即反彈回溫。法國巴黎銀行財富管理指出，核心CPI仍具黏性，且通膨數據雖然有下降，但實際物價與各國央行的利率政策影響尚未反映在經濟成長和通膨利率上，呈現反通膨的趨勢，進而體現金髮女孩經濟的現象。

金髮女孩經濟是由童話故事衍生而來的經濟術語，指經濟溫和增長，搭配溫和的通膨，以及不至於令人不快的低失業率與適當的利率，通常不會促成各國央行進行升息等緊縮措施，這段期間不僅實質生活水準提升，金融市場的表現通常也會全面呈現穩定上漲，屬冷熱恰到好處的經濟增長狀況。

法國巴黎銀行財富管理分析，推高美股指數的關鍵因素有三，包含聯準會降息的預期、迄今為止有將近80％企業財報盈餘超出市場預期、反通膨趨勢下經濟數據仍保持韌性。持續看好美國科技股，包含AI相關類股，以及金融類股、工業和消費類股，同時偏好美國小型股，原因在於表現落後大型股，預期後續表現會有所提升。

渣打銀行投資策略師Michelle Kam建議，考量具有強大經常性收入流的成長股，以抵禦不利的宏觀環境，例如SaaS（軟體即服務）和解決方案公司往往對週期性衰退有更大的彈性，且雲端服務轉型和AI應用率上升等驅動因素支持他們的前景。

星展銀行財富管理強調，看好大型科技公司，尤其對AI有明確貨幣化計畫的公司，因為大型科技公司擁有廣泛的全球影響力、具競爭力的護城河和強勁的財務狀況。