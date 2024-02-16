外銀：股市波動大 定期投資為主

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美國1月通膨數據高於市場預期，使得美股大跌，但隔日又全面反彈回溫，外銀指出，短期內受到市場消息或企業營利預期的影響，市場波動將會更加頻繁，投資人需做好心理準備，以長期、定期投資為主軸，避免單押同類型標的，保持警覺以應對市場的波動。

由於美國的核心通膨具黏著性，市場預期美國聯準會短期內降息的機率渺茫，經濟數據與企業營利狀況會持續成為影響金融市場的關鍵因素。渣打銀行財富管理分析，聯準會推翻市場對3月降息預期，美國小銀行對房地產業的曝險再度引發擔憂，美國科技產業巨頭表現憂喜參半。

谷哥和蘋果的財報令投資人失望，但微軟財報達到預期，亞馬遜和Meta則有超出市場預期的營收成果，加上投資者部位過於擁擠，種種跡象顯示短期內全球、美國和歐洲股市存在較高的反轉風險，建議投資人避免股票過度曝險，可適度增持成熟市場公債。

滙豐銀行財富管理表示，目前市場可說已進入經濟週期後段，未來或許會有更多波動，因應市場震盪，建議沉穩堅守，短期市場會受到經濟數據影響而有波動，但長期股價仍應視基本面而定，避免波動時恐慌性拋售，以免錯過潛在市場回升。但應持續投資，過於關注短期波動者可能高買低賣，保持長期投資往往會有更高的回報潛力。