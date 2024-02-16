報價起漲 面板廠上半年有撐

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面板廠近六個月營收

面板廠1月營收出爐，隨著營運走出去年低潮，月營收相比去年同期明顯成長。友達1月合併營收約184.4億元、年增15.6％，群創1月合併營收165億元、年增31％。中小尺寸面板廠出貨逆勢走揚，彩晶1月營收9.78億元、年增25.3％，凌巨1月合併營收約7.18億元、年減15.48％。

電視面板價格在1月止跌，由於2月春節工作天數短少、以及COP供應吃緊等因素影響之下，電視面板價格提前起漲。TrendForce預期至2月50吋以下電視面板平均漲幅至少達1美元、55吋2美元、65吋2～3美元。雖然這波漲勢不如去年強勢，但第二季電視面板價格估有機會挑戰去年高點，也讓面板廠上半年營收有支撐。

友達1月合併營收184.4億元，月減16.2％，年增15.6％。1月份面板總出貨面積達156.9萬平方米，較12月份減少14.9％。

群創1月合併營收165億元、月減11.6％，大幅年增31.0％。群創1月大尺寸面板出貨量共計827萬片，較上月減少6.2％，中小尺寸面板出貨量共計2,359萬片，較上月減少14.8％。

彩晶1月自結合併營收9.78億元，月增4.8％，年增25.3％。出貨表現來看，1月份中小尺寸面板出貨量共計5,340萬片，較上月增加45.7％，大尺寸及自有品牌產品出貨量共計8.1萬片，較上月減少36.2％。

凌巨1月合併營收約7.18億元，月增5.46％、年減15.48％。

先前友達董事長彭双浪對於今年面板市場釋出樂觀展望，雖然第一季是傳統淡季，但是在農曆新年假期之後，市場拉貨有正向訊號。也樂觀看待2024年市場復甦，今年CES上主打AI、電動車和MicroLED，除了眾所矚目的AI PC之外，Windows作業系統更新刺激換機潮，此外，2020年因疫情帶動買氣，電腦平均每四年換機一次，今年也進入換機高峰。歐洲盃、美洲盃和奧運等運動賽事也將刺激電視需求，今年整體電視市場可望重返成長。